ألماني وزوجته يعترفان بقتل لاجئة وأمها لسرقة طفلتها

اعترف زوجان ألمانيان، أمس، بقتل لاجئة أوكرانية ووالدتها، من أجل سرقة طفلتها، وفي اليوم الأول من المحاكمة في محكمة مانهايم الجزئية، اعترف المتهمان بقتل الشابة الأوكرانية (27 عاماً) ووالدتها (51 عاماً)، وقال الرجل في بيان تلاه المحامون: «أنا نادم على كل ما فعلته»، وأضافت زوجته: «لقد ارتكبت خطأ فادحاً».

وإثر حالات إجهاض وفشل علاج الخصوبة، خطط الزوجان لاختطاف طفلة حديثة الولادة، والادعاء أنها صغيرتهما، وقال الرجل: «أردنا حقاً أن ننجب ابنة مشتركة معاً، كانت هذه أمنية زوجتي الشديدة».

وتردد أنهما قاما بتخدير المرأتين في مطعم قبل أن يقتلهما الرجل، ويقودا سيارتهما إلى المنزل ومعهما الطفلة، وأعيدت الطفلة إلى أوكرانيا لتكون في رعاية عمتها، وهي المدعية في القضية.

وأعلن محامي العمة أنه سيتقدم بطلب لتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة بحق الزوجين، اللذين وجهت إليهما تهمة القتل والاختطاف.