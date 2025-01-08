القرية العالمية.. لوحة مبدعة تزدان بالضوء والفرح

تزادن القرية العالمية بالأضواء كلوحة فنية مدهشة.. هذه الوجهة الترفيهية العائلية التي تعدّ أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، تأخذ زوارها من مقيمين وسياح من أرجاء العالم إلى أجواء غامرة بالفرح، وها هي في موسمها الـ29 تفي بوعدها بالسعادة والترفيه، من خلال رحلة مدهشة إلى أكثر من 90 ثقافة من دول وحضارات متنوعة، عبر 30 جناحاً، فضلاً عن الاستمتاع بتجارب التسوق في أكثر من 3500 محل ومنفذ، وأكثر من 40 ألف عرض ترفيهي، وما يفوق 200 جولة ألعاب ومغامرة تم إعدادها بعناية لإثراء تجارب الضيوف.

كل هذا الفرح في أروقة ودروب القرية لا يقل جمالاً عن رؤيتها من الأعلى، حيث يزداد جمالها لتبدو كأنها لوحة مبدعة مرسومة بعناية لتعكس كل ما فيها من جمال.