أيقونة دبي تتصدّر المشهد

يتصدر برج خليفة المشهد.. تبحث عنه الأعين وعدسات الكاميرات، فهو الأجمل والأطول، وهو التحفة العمرانية التي تجذب مئات الآلاف من السيّاح من أجل صورة للذكرى، ولحظة استثنائية في مكان استثنائي.. وكشيء من الخيال تطل هذه الأيقونة على الأفق، لتقول: نعم أنتم في دبي، أنتم هنا.. كيفما التفتم سترتسم الدهشة على وجوهكم، وأينما حللتم ستلاقيكم البسمة وحسن الضيافة في أجمل مكان للحياة والزيارة في العالم.