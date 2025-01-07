48% فقط من الألمان يبذلون جهدهم في العمل
كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من العاملين في ألمانيا يفتقرون إلى الحافز في العمل، وقال 48% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجرته شركة التدقيق والاستشارات «إرنست أند يونغ»، إنهم يبذلون جهدهم في العمل.
وبحسب الاستطلاع، فإن مستوى التحفيز في ألمانيا أقل من المتوسط الدولي البالغ 54%، وشارك في الاستطلاع 17 ألفاً و350 شخصاً من جميع أنحاء العالم، في أغسطس الماضي، من بينهم 1000 شخص في ألمانيا.
وبحسب الاستطلاع، كان الموظفون في فرنسا (37%) وهولندا (36%) واليابان (19%) أقل تحفيزاً بشكل ملحوظ، في المقابل يشعر الموظفون في الهند (67%) والصين (59%) والولايات المتحدة (57%) بتحفيز أكبر في العمل.
ووفقاً للاستطلاع، فإن الموظفين الأكبر سناً هم الأكثر شعوراً بالتحفيز، حيث قال 63% من «جيل طفرة المواليد»، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يبذلون قصارى جهدهم مع رب العمل الحالي، ومن بين الموظفين الأصغر سناً الذين ينتمون إلى جيل «زد» بلغت النسبة 43%.
وأشار الاستطلاع إلى أن 44% من العاملين في ألمانيا ذكروا أنهم يمكن أن يوصوا صديقاً لهم بالعمل لدى جهة العمل نفسها التي يعملون فيها، وكانت تلك النسبة أقل من المتوسط مقارنة ببقية الدول التي شملها الاستطلاع.
وقال الخبير لدى «إرنست أند يونغ»، نيلسون تابكين: «عندما يمارس الناس في دول مثل الهند والصين - وفي بعض الأحيان في ظل ظروف أسوأ بكثير - عملهم بحافز أكبر من الموظفين في هذا البلد، فيجب أن يدفعنا ذلك كمجتمع - وكأرباب عمل على وجه الخصوص - إلى التفكير».
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