48% فقط من الألمان يبذلون جهدهم في العمل

كشف استطلاع حديث للرأي أن الكثير من العاملين في ألمانيا يفتقرون إلى الحافز في العمل، وقال 48% من الذين شملهم الاستطلاع، الذي أجرته شركة التدقيق والاستشارات «إرنست أند يونغ»، إنهم يبذلون جهدهم في العمل.

وبحسب الاستطلاع، فإن مستوى التحفيز في ألمانيا أقل من المتوسط ​​الدولي البالغ 54%، وشارك في الاستطلاع 17 ألفاً و350 شخصاً من جميع أنحاء العالم، في أغسطس الماضي، من بينهم 1000 شخص في ألمانيا.

وبحسب الاستطلاع، كان الموظفون في فرنسا (37%) وهولندا (36%) واليابان (19%) أقل تحفيزاً بشكل ملحوظ، في المقابل يشعر الموظفون في الهند (67%) والصين (59%) والولايات المتحدة (57%) بتحفيز أكبر في العمل.

ووفقاً للاستطلاع، فإن الموظفين الأكبر سناً هم الأكثر شعوراً بالتحفيز، حيث قال 63% من «جيل طفرة المواليد»، الذين شملهم الاستطلاع، إنهم يبذلون قصارى جهدهم مع رب العمل الحالي، ومن بين الموظفين الأصغر سناً الذين ينتمون إلى جيل «زد» بلغت النسبة 43%.

وأشار الاستطلاع إلى أن 44% من العاملين في ألمانيا ذكروا أنهم يمكن أن يوصوا صديقاً لهم بالعمل لدى جهة العمل نفسها التي يعملون فيها، وكانت تلك النسبة أقل من المتوسط ​​مقارنة ببقية الدول التي شملها الاستطلاع.

وقال الخبير لدى «إرنست أند يونغ»، نيلسون تابكين: «عندما يمارس الناس في دول مثل الهند والصين - وفي بعض الأحيان في ظل ظروف أسوأ بكثير - عملهم بحافز أكبر من الموظفين في هذا البلد، فيجب أن يدفعنا ذلك كمجتمع - وكأرباب عمل على وجه الخصوص - إلى التفكير».