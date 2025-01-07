نفوق 30 حوتاً في البحر الأسود بعد تسرب نفطي

أعلنت منظمة غير حكومية تتخذ من سوتشي في جنوب غرب روسيا مقراً، العثور على أكثر من 30 حوتاً نافقاً، بعد غرق ناقلتَي نفط بالبحر الأسود، في منتصف ديسمبر الفائت.

وغرقت ناقلتا نفط روسيتان، هما «فولغونيفت-212» و«فولغونيفت-239»، إثر عاصفة في مضيق كيرتش، وكانت السفينتان تنقلان 9200 طن من المازوت، يرجّح أن 40% منها تسرب في البحر، بحسب السلطات الروسية.

وقالت منظمة «دلفا» الروسية غير الحكومية عبر تطبيق تيليغرام: «عثرنا على 61 حوتاً نافقاً، 32 منها نفقت بعد 15 ديسمبر، ويُرجّح أن نفوقها مرتبط بتسرّب النفط»، مشيرة إلى أنّ هذا الرقم «مرتفع واستثنائي».

وتابعت المنظمة المتخصصة في إنقاذ الدلافين والحيتانيات الأخرى على طول السواحل الروسية في البحر الأسود، وإعادة تأهيلها «نتلقّى كل يوم تقريباً معلومات عن دلافين نافقة جديدة».