عاصفة ثلجية شديدة تضرب الولايات المتحدة وتعطل حركة السفر

ضربت عاصفة ثلجية منطقة الغرب الأوسط في الولايات المتحدة صباح اليوم، وبدأت تتجه شرقاً مع تحذير السلطات من تساقط للثلوج هو الأكثر كثافة منذ عقد واضطراب شديد في حركة السفر.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، في تحديث صدر في وقت مبكر صباح اليوم، إن الثلوج تساقطت بسماكة 38 سنتيمترا أو أكثر في بعض المناطق ما سيجعل السفر محفوفاً بالمخاطر للغاية، مع وجود طرق غير سالكة.

ويمكن أن يؤدي ذلك، فضلا عن الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بالأشجار بسبب شدة الرياح، إلى انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.