طبيب نفسي يعتدي على نزلاء مركز لذوي الهمم

أوقف رجل يبلغ 47 عاما، يعمل طبيبا نفسيا مع الأشخاص ذوي الإعاقات العقلية، في بلجيكا بعد سلسلة عمليات اغتصاب في مركز استقبال في أندرلو بجنوب البلاد، على ما أفاد مصدر قضائي، أمس.

وقالت ساندرين فيرون من مكتب المدعي العام في شارلروا لوكالة فرانس برس إن الرجل متهم بارتكاب "أكثر من عشر" جرائم اغتصاب واعتداء جنسي بين يوليو 2022 وأكتوبر 2024 بحق بالغين يستضيفهم هذا المركز.

كما أن المشتبه به الذي ينفي الوقائع المنسوبة إليه، متهم بالتزوير، إذ تحوم شكوك حول إمكان أن يكون قد أنتج شهادة طبيب نفسي زائفة من أجل تعيينه في هذا المركز، وفق المصدر عينه.

وأشارت فيرون إلى أن الرجل سُجن في بداية ديسمبر بعد شكوى من إحدى ضحاياه، وتم تأكيد احتجازه في نهاية عام 2024 من جانب القضاء البلجيكي.



