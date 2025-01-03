في كل زاوية من دبي حكاية تُروى

في كل زاوية منها حكاية تروى، وفي كل مساحة حدث يزرع في القلب الفرحة، ويرسم على الوجوه ابتسامة وذكرى لا تنسى.. لا تشبه دبي إلا نفسها، ويصعب على من يحاولون اللحاق بها الوصول، فهي السباقة دائماً، وهي صاحب الأفكار الخلاقة والمبدعة، وصاحبة المبادرات والإنجازات التي لا تتوقف ولا تهدأ.. لا تعرف دبي السكون، ولا تؤمن به، رهانها الدائم أن تكون في صدارة المشهد، وأن ترسم للأجيال صورة المستقبل الذي تصنعه وتشارك فيه بكل جدية وأمل.