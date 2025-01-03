20 متسابقاً في ختام «يولة فزاع» المدرسية

اختتمت فعاليات بطولة فزاع المدرسية لليولة، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد ليلة مميزة شهدتها القرية التراثية في القرية العالمية.

وقسمت البطولة إلى حلقتين، تم الفرز فيهما لأكثر من 200 مشارك، قدموا من جميع إمارات الدولة، بحسب الأعمار، وتنافس في المرحلة النهائية 20 يويلاً من طلاب الحلقتين الأولى والثانية، بعد أن نجحوا في التأهل من الجولات السابقة. واتسمت المنافسة بالندية والقوة، وعكست المستقبل الواعد لهم، كما أسهم وجود أولياء أمور الطلبة، وحضور حشد كبير من الجمهور، في بث روح الحماس لدى المتنافسين الذين أبدعوا في إتقان مهارات اليولة من الدوران والفر، وغيرهما من الحركات التي تبرز المستوى العالي للمتنافسين.

وأسفرت النتائج عن فوز محمد عبيد ملفي الكتبي من مدينة العين عن المرحلة التأسيسية الأولى، وسالم فيصل سيف الحوز من إمارة دبي عن المرحلة التأسيسية الثانية، حيث حصلا على لقب بطولة فزاع المدرسية لليولة، بعدما شهدت المرحلة الأخيرة تنافساً كبيراً، حيث حصل أول 10 يويلة من كل مرحلة على جوائز قيمة، تشجيعاً ودعماً من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث لمشاركتهم وتقديمهم أداءً جيداً.

وتكونت لجنة تحكيم البطولة من خليفة بن سبعين، ومدير إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد حارب الخاصوني.