تان تان وباباي وهمنغواي وهيتشكوك ملكية عامة في أميركا

دخلت نطاق الملكية العامة الأميركية، أمس، شخصيتا الشرائط المصوّرة الشهيرتان عالمياً «تان تان» و«باباي»، وروائع فوكنر وهمنغواي الأدبية، وهيتشكوك السينمائية، ورافيل الموسيقية، وكلها تعود إلى عام 1929.

ففي الأول من يناير من كل سنة، لا تعود حقوق المؤلف تنطبق في الولايات المتحدة على آلاف الكتب والأفلام والأغنيات والمقطوعات الموسيقية والأعمال الفنية وشخصيات الشرائط المصورة، التي مضى على تأليفها 95 عاماً.

ويصبح بالتالي نَسخ هذه المؤلفات ومشاركتها وإعادة إنتاجها والاقتباس منها متاحة بحُرية من دون أي مقابل.

ويتولى مركز دراسات الملك العام بكلية الحقوق في جامعة ديوك بولاية كارولاينا الشمالية، في نهاية شهر ديسمبر من كل سنة، إعلان قائمة الأعمال الثقافية الماضية التي تنتقل إلى الملك العام، ومن الأعمال التي تسقط في الملك العام، في الأول من يناير هذه السنة، شخصية البحّار «باباي» التي ابتكرها الأميركي، إلزي كريسلر سيغار، عام 1929، وشخصية المراسل «تان تان» التي ابتكرها البلجيكي إيرجيه في العام نفسه، وتدخل المجال العام الأميركي أيضاً مجموعة من الروايات الشهيرة، هي «الصخب والعنف» لوليام فوكنر، و«وداعاً للسلاح» لإرنست همنغواي، و«غرفة تخص المرء وحده».

وفي السينما، ضمت قائمة جامعة ديوك فيلمَي «بلاكميل» للمخرج ألفريد هيتشكوك، وهو أول فيلم بريطاني ناطق، وفيلم «ذي بلاك واتش» للأميركي جون فورد، وكلاهما عُرض عام 1929.