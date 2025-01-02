مهرجان الشيخ زايد.. 6 أرقام قياسية ورسائل تعكس قيم الإمارات

شهد مهرجان الشيخ زايد في الوثبة احتفالاً عالمياً مبهراً بمناسبة العام الجديد 2025، مزج بين عبق التراث الإماراتي الأصيل وألوان الثقافات العالمية، في أجواء استثنائية عكست روح التسامح والتنوع الحضاري، ولم يكن الحفل مجرد مناسبة عابرة، بل حدث استثنائي حطم ستة أرقام قياسية عالمية، ما عزز مكانة الإمارات وجهة للإبداع والابتكار الثقافي. وتألقت سماء المهرجان بعروض مذهلة وبرامج ترفيهية جمعت بين الإبهار والفرح، في تجربة تفاعلية أدهشت الحضور، وأرسلت رسالة أمل وتفاؤل ببداية عام جديد.

وتحوّلت الوثبة إلى مسرح عالمي جمع بين الإبداع والدهشة في ليلة لا تُنسى، فالحفل الذي استمر 10 ساعات متواصلة جذب حشوداً غفيرة من المواطنين والمقيمين والسياح من كل أنحاء العالم، فتفاعلوا بحماسة مع أجواء الفرح والعروض الاستثنائية.

وبدأت الأمسية في الساعة الرابعة بعروض فنية متنوعة، واكتملت برسم أكثر من 3000 طائرة «درون» أكبر لوحة في العالم، محققة رقماً قياسياً جديداً، وأكبر كلمة باستخدام طائرات بدون طيار تزين السماء، وأكبر هيكل مروحة مضاء بالشموع، وأبهرت الجمهور بلوحة فنية من الأضواء.

وبعد ذلك، أضاءت أكثر من 6000 طائرة «درون» السماء لمدة 20 دقيقة متواصلة بأكبر عرض جوي بطائرات بدون طيار في رقم جديد، مقدمة لوحات بصرية خلابة أضفت السحر على الأجواء.

وفي واحدة من أعظم لحظات الحفل، اشتعلت سماء الوثبة بأضخم عرض ألعاب نارية في العالم، استمر لأكثر من 53 دقيقة متواصلة، في رقم قياسي جديد لأكبر عدد من عروض الألعاب النارية في 24 ساعة، حيث انطلقت أكثر من 50 ألف طلقة من الألعاب النارية تناغمت مع الموسيقى والأضواء، وسط تصفيق وهتافات الجمهور الذي ملأ المكان، محققة أكثر تشكيلات صور الألعاب النارية تكراراً في دقيقة واحدة.

100 من العروض الفنية والفعاليات

لم تقتصر الاحتفالات على السماء، فقد أضفت أكثر 4000 فوهة مائية في «نافورة الإمارات» لمسة فنية استثنائية، حيث قدمت 10 عروض مائية ساحرة على رأس كل ساعة. كما أضاء أكثر من 80 جهاز ليزر أنحاء المهرجان، ما منح المكان طابعاً ساحراً يليق بعظمة الاحتفال، وحلق 100 ألف بالون في سماء المهرجان، حاملة معها 10 ملايين بذرة أمل لتخضير الأرض.

وتفاعل الجمهور مع أكثر من 100 عرض وفعالية مختلفة تزامنت مع الحفل الكبير، تنوعت بين عروض العيالة التراثية الإماراتية الأصيلة قدّمها أكثر من 600 عارض، إضافة إلى عروض فرق الشرطة، ومسرح الأطفال، وعروض الفرق الدولية المشاركة، وعروض الألعاب لأكثر من 130 لعبة ممتعة، بينما احتضن أكثر من 700 محل يعرض منتجات متنوعة من ثقافات العالم، وعلى الجانب الذواق، استمتع الزوار بتجارب طهي فريدة في 100 مطعم محلي ودولي.

وخلال الحفل تم عرض سبعة تقارير تلخص مسيرة الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في مجال العلاقات الخارجية، والاستدامة، والمستقبل، وتمكين المرأة، والإمارات إنجازات عالمية إماراتية، والفضاء، والمنجزات على المستوى الداخلي، لتبقى شهادة حية على طموح لا يعرف حدوداً، وقصة نجاح تلهم الأجيال القادمة.

كرنفال عالمي

واحتفت أجنحة الحضارات العالمية بليلة رأس السنة من خلال تنظيم كرنفال فني عالمي، اشتمل على عروض فنية وفلكلورية متنوعة، حيث تنوعت الفعاليات بين حفلات أقيمت على مسارح الأجنحة، مقدمة استعراضات شعبية أبهرت الحضور بأزيائها التقليدية.

. 100 عرض وفعالية مختلفة في الحفل الكبير.

. 3000 طائرة «درون» شكّلت أكبر لوحة في العالم.