إيلون ماسك يثير الجدل باسم مستعار على «إكس»

أثار الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، تساؤلات كثيرة بتغييره اسمه على حسابه عبر منصة «إكس» إلى «كيكيوس ماكسيموس»، الذي يبدو مزيجاً من رمز لليمين المتطرف، وعملة الميم الرقمية، وإحدى شخصيات فيلم «غلادييتور»، كذلك استبدل رئيس شركتَي «تسلا» و«سبايس إكس»، الذي بات أحد أبرز مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، صورته على حسابه، معتمداً صورة «بيبيه ذي فروغ» Pepe the Frog، وهي شخصية رسوم متحركة شهيرة رُبطت باليمين المتطرف خلال ولاية ترامب الأولى، ووصفتها رابطة مكافحة التشهير بأنها «علامة كراهية».

وجرياً على عادته، لم يقدم أغنى رجل في العالم أي تفسير لهذه التغييرات التي أثارت الضجة.

وبعد تغيير اسمه المستعار، ارتفعت قيمة العملة الميمية «كيكيوس ماكسيموس»، وهي عملة مشفرة مستوحاة من إحدى الميمات على الإنترنت، بنسبة 1400% تقريباً.