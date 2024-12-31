مصر.. طبيب بيطري يجري عمليات قلب لمرضى ويتسبب بموتهم

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقيام أحد الأطباء البيطريين بانتحال صفة طبيب قلب، وقام بإنهاء حياة عدد من مرضى الأزمات القلبية أثناء إجراء عمليات قسطرة لهم.

وفي التفاصيل تمكنت أجهزة وزارة الداخلية المصرية كشف ملابسات الجريمة التي تم تداولها بإحدى الغرف النقاشية بموقع "تيك توك" بين عدد من الأشخاص.

وكان الطبيب قد ألزم المرضى أو ذويهم على توقيع إقرارات بقبولهم مخاطر تلك العمليات للحيلولة دون تعرضه للمساءلة القانونية.

وذكر بيان الداخلية أنه أمكن تحديد وضبط المذكور، وتبين أنه طبيب بيطري ينتحل صفة جراح للقلب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعاءاته الكاذبة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



