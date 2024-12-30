رصد «المتمارضين» في العمل.. مهنة مزدهرة بألمانيا

في ألمانيا التي تواجه تحديات اقتصادية، أصبحت الزيادة الكبيرة في الإجازات المَرَضية بين العمّال مبعث قلق كبير لأصحاب الشركات، لكنّها مصدر رزق لماركوس لينتز الذي يدير شركة متخصصة في كشف ادعاءات المرض الكاذبة لدى الموظفين.

ويؤكد لينتز، المقيم في فرانكفورت، أن وكالته - التي تقترح التحقيق مع الموظفين المشتبه في ادعائهم المرض من دون وجه حق - لم تشهد مثل هذا الحجم من الطلب من قبل، مضيفاً: «هناك عدد متزايد من الشركات التي لم تعد ترغب في تحمل هذا الوضع»، ولفت إلى أن وكالته تتلقى ما يصل إلى 1200 طلب من هذا النوع سنوياً، في ازدياد بواقع الضعف، مقارنة بالعدد المسجل قبل بضع سنوات.

ومن عمالقة صناعة السيارات إلى منتجي الأسمدة، تدق الشركات الألمانية ناقوس الخطر بشأن تأثير ارتفاع معدلات الغياب بسبب المرض في أكبر اقتصاد بأوروبا.