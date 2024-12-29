«وردة» إماراتية.. ونظرة ذات معنى

نظرة ذات معنى من «وردة» إماراتية، وعين واعدة تملؤها الرغبة في الاستكشاف، وربما التفكير في لمسة حانية، والتعرف عن قرب إلى الببغاء، صاحب هذا المهرجان من الألوان، والذي يبدو وكأنه يردّ تحية اليد الصغيرة المرفوعة على الطرف الآخر.. وذلك بين جنبات «ذا غرين بلانيت» في دبي، الغابة الاستوائية الداخلية المطيرة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، والوجهة المميزة التي تصحب زوارها لاستكشاف عالم الحيوانات والنباتات المدهش من خلال خوض تجربة تفاعلية تحت سماء القبة البيئية، والاستمتاع بسحر الطبيعة في قلب مدينتنا.