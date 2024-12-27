«بوغاتي» تصمّم أول حامل أكواب في سيارة لها لإرضاء زبون واحد

رغم أن السيارة الفارهة فائقة القوة «بوغاتي دبليو-16» تستطيع السير بسرعة 282 ميلاً في الساعة، مع فتح السقف، لكنها غير مزودة بحوامل أكواب، وكانت هذه مشكلة لصاحب سيارة طراز «بوغاتي شيرون»، الذي يبدو أنه سكب مشروباً في غطاء باب سيارته أثناء قيادتها وهو يحمل نوعاً من المشروبات.

وستكون هذه مشكلة في أي سيارة، ناهيك عن سيارة يبلغ سعرها أكثر من مليون دولار، وقد اختار العاملون في «بوغاتي» حلّ المشكلة من خلال تصميم أول حامل أكواب على الإطلاق للعلامة التجارية الفارهة.

وبدأ فريق التصميم في الشركة العمل على تعديل حامل الأكواب في سيارة «شيرون»، وأصبح هذا التصميم جاهزاً للظهور، للمرة الأولى، داخل السيارة في يناير المقبل، وقد عرض مهندس التصميمات في «بوغاتي»، فرانك هيل، النموذج الأولي لحامل الأكواب في مقطع فيديو قصير، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام».