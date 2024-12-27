جهاز لعلاج أمراض القلب دون تدخل جراحي

تمكن علماء روس من تطوير جهاز لعلاج أمراض القلب باستخدام «السكين الإشعاعي»، من دون الحاجة إلى إجراء العمليات الجراحية، وقال مدير مركز فيشنيفسكي للجراحة والبحوث العلمية في موسكو،

آميران ريفيشفيلي، إن اعتلال نظم القلب مرض خطر، لذلك بحثنا مع مجموعة من العلماء والفيزيائيين الروس إمكانية تطوير جهاز السكين الإشعاعي الذي يستخدم لعلاج الأورام، لاستعماله في علاج بعض أمراض القلب من دون تدخل جراحي.