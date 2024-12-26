حسين الجسمي في القرية العالمية.. قريباً

تستعد القرية العالمية في دبي لاستضافة أمسية للنجم الإماراتي، حسين الجسمي، على المسرح الرئيس، في الخامس من يناير المقبل، ليقدم حفلاً بدعم من «روتانا»، سيمثّل إحدى أبرز فعاليات الموسم الـ29 للقرية العالمية.

ويُعدّ الجسمي من أبرز نجوم الأغنية الخليجية والعربية، إذ حقّق نجاحاً كبيراً خلال مسيرته الفنية التي تخطّت عقدين من الزمن، وأسر قلوب الملايين من المعجبين بصوته العذب وأدائه المتألق وأغانيه، وسيقدم مجموعة من أشهر أعماله لجمهور القرية العالمية في تجربة استثنائية.

حضور الحفلات الغنائية للقرية العالمية متاح لجميع ضيوف الوجهة ضمن تذكرة الدخول.