أميركا تجيز دواء مضاداً للبدانة لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم

أعلنت السلطات الصحية الأميركية أنها أجازت علاجاً مضاداً للبدانة، من مختبر «إيلاي ليلي» لعلاج انقطاع التنفس أثناء النوم، بمستوياته المتوسطة إلى الشديدة لدى الأشخاص الذين يعانون البدانة، ما قد يُشكّل ثورة بالنسبة لأميركيين كثيرين.

وقالت المسؤولة في وكالة الأدوية الأميركية (إف دي أيه)، سالي سيمور، إنّ هذا الترخيص «يُعدّ إنجازاً كبيراً للمرضى الذين يعانون انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم».

والعلاج، الذي يتم تسويقه تحت اسم «زيب باوند» مصرح به بالفعل للمرضى الذين يعانون البدانة أو الوزن الزائد، ولديهم في الوقت نفسه مشكلة صحية ذات صلة (كمرض السكري من النوع الثاني أو ارتفاع الكوليسترول في الدم أو ارتفاع ضغط الدم).

وتابعت سيمور: «هذا هو العلاج الدوائي الأول الذي يُقدَّم للمرضى الذين يعانون انقطاع التنفس أثناء النوم».