5 نصائح لتجنب فيروس الزكام و6 أطعمة لمواجهة الشتاء

كيف تحمي نفسك بصورة طبيعية ضد الزكام؟ تقدّم عالمة الفيروسات الفرنسية المعروفة، خمس نصائح فاعلة وبسيطة جداً وقابلة للتطبيق بسهولة في الحياة اليومية. ولتعزيز جهاز المناعة، ينصح خبراء التغذية بتناول ستة أطعمة خلال الشتاء.

جزءاً من فصل الشتاء، تماماً كأسواق عيد الميلاد، وصباحات الشتاء التي تتطلب كشط الزجاج الأمامي المتجمد للسيارة! وفي المصطلحات الطبية، يُطلق على الزكام اسم "التهاب البلعوم الأنفي"، وهو عدوى فيروسية بسيطة تصيب الغشاء المخاطي الذي يغطي الجزء الداخلي من الأنف (التجويف الأنفي) والبلعوم، الذي يقع خلف التجاويف الأنفية.

الزكام شديد العدوى. وقد يتكرر مرات عدة خلال الموسم نفسه. تقدّر "هيئة التأمين الصحي" الفرنسية أن البالغ يمكن أن يصاب به حتى 4 مرات في السنة، أما بالنسبة للأطفال، فيحدث ذلك بوتيرة أعلى، خاصة في فصلي الخريف والشتاء.

لكن كيف نحمي أنفسنا من الزكام؟ في فيديو نُشر على "إنستغرام"، قدّمت الدكتورة أوشن سوريل، وهي عالِمة الفيروسات الفرنسية المعروفة، خمس نصائح فاعلة وبسيطة جداً وقابلة للتطبيق بسهولة في الحياة اليومية، وفق ما نشره موقع "توب سانتيه" Topsante.

1- اغسل اليدين بانتظام.

على مدار اليوم، نلمس أسطح وأشياء وأشخاصاً قد تكون ملوثة بفيروس الزكام. لذا، تجنّب إدخال الجراثيم غير المرغوب فيها إلى منزلك من خلال غسل اليدين بانتظام.

2- تجنب ملامسة الوجه.

بحسب الدكتورة أوشن، "لا تدع الجراثيم تجد طريقاً للدخول إلى جسمك عبر الفم أو الأنف أو العينين".

3- تهوئة المنزل يومياً.

جدّد الهواء بغية تقليل تركيز الفيروسات في الأماكن المغلقة. توصي السلطات الصحية بتهوئة المنزل لمدة لا تقل عن 10 دقائق يومياً.

4- تجنب الأشخاص المرضى.

إذا وُجد قربك شخص مريض، احرص على الحفاظ على مسافة تكفي لتقليل المخاطر. كذلك تستطيع استخدام الكمامات الواقية من كوفيد، لأنها تبقى حاجزاً فعالاً ضد فيروسات الشتاء.

5- تقوية جهاز المناعة.

تتقوى مناعة الجسم من خلال تناول نظام غذائي متوازن وصحي، وممارسة الرياضة بانتظام.

حارب العدوى بالطعام

مع بدء موسم البرد والإنفلونزا، هناك أطعمة رئيسية يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي هذا الشتاء بغية تعزيز جهاز المناعة لديك بشكل طبيعي، وفقاً لخبراء التغذية.

وقد أشار خبراء في التغذية إلى أن إضافة بعض الأطعمة الأساسية إلى وجباتك اليومية من شأنه أن يعزز جهاز المناعة بشكل طبيعي، وسلطوا الضوء على ستة أطعمة قد تعزز مناعتك وتحميك من نزلات البرد والرشح.

01- الفواكه الحمضية كالبرتقال، والجريب فروت، والليمون؛ تحتوي على كمية عالية من فيتامين سي، المعروف بدوره في تعزيز إنتاج خلايا الدم البيضاء الأساسية في مكافحة العدوى. إن إضافة حصة من الفواكه الحمضية إلى نظامك الغذائي اليومي، يمكن أن يوفر دعماً مستمراً لوظائف جهاز المناعة في جسمك.

02- الثوم الذي يعتبر أكثر من مجرد إضافة لذيذة، كونه يحتوي على مادة الـ"أليسين" Allicin المعززة للمناعة، والتي تساعد في مكافحة نزلات البرد والأمراض الأخرى. إن إضافة الثوم إلى الحساء واليخنات قد يعطيك فوائد صحية طويلة الأمد.

03- الزنجبيل. ينصح خبراء التغذية بزيادة تناول الزنجبيل في الشتاء بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، ما يجعله فعالاً في تعزيز آليات الدفاع في الجسم.

04- اللوز. غني بالفيتامين "إي" E ويتميّز بأنه يكمل دور الفيتامين "سي" كمضاد للأكسدة، ما يعزز استجابة المناعة القوية. إن استبدال الوجبات الخفيفة بأشياء غنية بالعناصر الغذائية كاللوز يمكن أن يعزز الصحة العامة.

05- السبانخ. غني بالفيتامين "سي" ومضادات الأكسدة ومادة "بيتا-كاروتين"، وكلها تعزز قدرة جهاز المناعة على محاربة العدوى. الطهي اللطيف للسبانخ يساعد في الحفاظ على عناصره الغذائية فيمتصها الجسم بسهولة.

06- اللبن الرائب (الزبادي). يحتوي على مجموعات من الخمائر الحيّة التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة والوقاية من الأمراض. ويعتبر مصدراً ممتازاً للفيتامين "د" الذي يعتبر أساسياً في تنظيم المناعة، خصوصاً خلال أشهر الشتاء حينما يصبح التعرض لأشعة الشمس محدوداً.

في النهاية، تذكّر دائماً أن جهاز المناعة يشكّل أفضل خط دفاع عن جسمك. وبالتالي، عليك أن تعمل على دعمه باستمرار من خلال التغذية الرشيدة على غرار إدخال تلك الأطعمة المقترحة أعلاه في وجباتك.