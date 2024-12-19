ما الذي يقوله مكان الألم في البطن عن صحتك؟

يؤكد الخبراء أن معظم آلام البطن ليست خطيرة وغالبا ما تختفي سريعا. ومع ذلك، قد يشير الألم المستمر إلى وجود مشكلة صحية مقلقة، بما أن العديد من الأعضاء الحيوية تقع في منطقة البطن.

ومن المهم أن نعرف أن مستقبلات الألم في البطن تعمل بطريقة مختلفة عن تلك الموجودة على الجلد، ما يعني أن مكان الألم في البطن لا يعكس دائما السبب بدقة، رغم أنه يمكن أن يكون مفيدا في بعض الحالات.

وبشكل عام، فإن الألم المنتشر أقل احتمالا أن يكون خطيرا مقارنة بالألم الذي يمكن تحديد مكانه بدقة.

إليك ما يعنيه مكان ألم البطن وأفضل طرق لتخفيفه، وفقا للدكتورة كلير ميريفيلد، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

الألم في الجزء العلوي الأوسط:

قد يكون الألم أسفل القفص الصدري علامة على الارتجاع الحمضي (حرقة المعدة).

ويحدث ذلك عندما لا يعمل العضو المسؤول عن نقل الطعام من المريء إلى المعدة بشكل صحيح.

وقد تشمل الأعراض الأخرى طعما حامضا في الفم، والسعال المتكرر، والبحة في الصوت، ورائحة الفم الكريهة. ويتم العلاج عادة باستخدام مضادات الحموضة.

و إذا كانت حرقة المعدة تحدث بشكل متكرر أو لم تساعد التغييرات في نمط الحياة والعلاجات، فعليك زيارة الطبيب.

الألم في الجزء العلوي الأيمن:

قد يكون الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن ناتجا عن حصوات المرارة.

وعندما تكون الحصوات محاصرة داخل القناة الصفراوية، يمكن أن تتسبب في ألم مفاجئ يستمر عادة لمدة تصل إلى 5 ساعات.

ومن الأعراض الرئيسية لهذا الحالة الصحة ارتفاع درجة الحرارة والشعور بالغثيان والتعرق وفقدان الشهية، واصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان) وانتفاخ في البطن.

وإذا استمر الألم أو أصبح شديدا، من الأفضل زيارة الطبيب، حيث أنه إذا تُرك دون علاج، فقد يؤدي إلى عدوى خطيرة وتسمم الدم - وهو رد فعل يهدد الحياة للعدوى.

الألم في أسفل الظهر الأيمن:

قد يشير الألم في أسفل الظهر إلى حصوات الكلى أو عدوى الكلى.

ويمكن أن تكون حصوات الكلى مؤلمة جدا وتسبب الألم والغثيان والتقيؤ والحمى. وعادة ما يخرج الناس هذه الحصوات من دون أي إزعاج.

ويمكن أن تسبب حصوات الكلى الأكبر حجما التهابات أو توقف الكلى عن العمل إذا تركت دون علاج. كما يمكن أن تكون عدوى الكلى خطيرة جدا أيضا. وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تتسبب في تلف الكلى أو تسمم الدم وحتى الموت. ولذلك، إذا لم يختف الألم في غضون بضع أيام ولم تعمل مسكنات الألم على تخفيفه، فإنه من الضروري زيارة الطبيب.

الألم في أسفل البطن الأيمن:

قد يكون الألم المستمر في أسفل البطن الأيمن علامة على التهاب الزائدة الدودية، وهي عضو متصل بالأمعاء الغليظة.

ويبدأ الألم عادة حول السرة ثم ينتقل إلى أسفل البطن الأيمن. وقد تفقد شهيتك، وتشعر بالغثيان، وتصاب بالإمساك أو الإسهال.

وإذا استمر الألم، يجب التوجه إلى الطوارئ لأن التهاب الزائدة الدودية يتطلب جراحة لإزالته، حيث أنه إذا لم يتم علاجه يمكن أن تنفجر الزائدة الدودية وتسبب التهابات تهدد الحياة.

الألم في الجزء السفلي الأوسط:

يمكن أن يكون الألم في هذه المنطقة ناتجا عن التهاب المسالك البولية (UTI). وتشمل الأعراض الأخرى الشعور بالحرقان أثناء التبول.

وإذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية، فمن المحتمل أن تشعر بحرقان عند التبول وقد تكون رائحته كريهة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يشفى التهاب المسالك البولية البسيط من تلقاء نفسه إذا تم شرب الكثير من الماء. ولكن في حالات أخرى، يحتاج المريض إلى تناول مضادات حيوية.

وإذا كانت الأعراض تزداد سوءا أو لا تتحسن خلال يومين، حتى مع شرب المزيد من الماء، فيجب زيارة الطبيب.

الألم في منتصف البطن:

قد يكون هذا الألم ناتجا عن الغازات المحتبسة أو متلازمة القولون العصبي (IBS)، وهو اضطراب شائع في الجهاز الهضمي.

ويتسبب في أعراض مثل التقلصات والانتفاخ والإسهال أو الإمساك. ويمكن تخفيف الألم بتغيير الوضعية أو تدليك البطن بلطف.

ويمكن إجراء تغييرات في النظام الغذائي بما يتماشى مع هذه الحالات الصحية، ويجب زيارة الطبيب إذا كان الألم مستمرا أو غير قابل للتحمل.