روبوت كُرَوِي.. أحدث موظفي دوريات الشرطة في الصين

في مدينة ونتشو بشرقي الصين، شوهدت فرقة من ضباط الشرطة الخاصة تقوم بدوريات في الشوارع، مع روبوت كُرَوِي يتقدم بثبات بجانبهم، وهو مشهد فريد أحدث ضجة كبيرة على الإنترنت.

وقال هوانغ سو فنغ، نائب قائد شرطة الدوريات الخاصة، واصفا الكرة التي يبلغ وزنها 160 كيلوجراما ويبلغ قطرها 0.8 متر: "هذا 'الرجل الرشيق' هو عضونا الجديد".

وقال هوانغ إنه روبوت قادر على القتال مصمم للاشتباكات القريبة، بما في ذلك عمليات مكافحة الإرهاب، وقادر على الوصول إلى 30 كيلومترا في الساعة ويحتاج لـ2.5 ثانية فقط لزيادة سرعته، وتم تجهيزه بمعدات الشرطة.

وكان تصور المصممين لهذا الروبوت في البداية هو تصميم آلة يمكنها اجتياز سطح عطارد.

وقال وانغ يو، الأستاذ المشارك في جامعة تشجيانغ لوكالة أنباء "شينخوا": "عطارد كوكب به تغيرات شديدة في درجات الحرارة بسبب قربه من الشمس".

وفي عام 2017، بدأ وانغ وزملاؤه العمل على الرؤية المبتكرة، وجلبوا مفهوم الروبوت الكروي إلى الحياة بحركات متدحرجة سريعة وتحكم متقدم في الحركة وقدرات قيادة برمائية ومستقلة.

ويتأرجح البندول الداخلي للروبوت الكروي، الذي يعمل بمحرك، حول مركز الكرة بحركة كاملة، مما يمكن الروبوت من التدحرج في أي اتجاه محدد بتوازن جيد.

وقال وانغ إنه يمكن للروبوت الكروي أن يتدحرج بأقل قدر من الاحتكاك، مما يلغي الحاجة إلى المزيد من الاستقرار، كما أنه يوفر كفاءة أفضل في استخدام الطاقة من الروبوتات ذات الأرجل، ويقدر على العمل بشكل مستمر لمدة 10 ساعات أو السفر لمسافة 120 كيلومترا.

هذا ويتميز الروبوت الكروي بتصميمه المغلق الذي يحمي الإلكترونيات بداخله، مما يمكنه من المناورة بسهولة على الأرض والماء.

ويتميز الروبوت أيضا بغلاف بوليمر مقوى بالألياف الزجاجية يحافظ على البيئة المغلقة يمكنه من العمل في درجات حرارة تصل إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر. كما أنه مقاوم للصدمات، إذ يمكنه تحمل السقوط من ارتفاعات تصل إلى متر واحد دون ضرر، وتحمل قوة اصطدام تصل إلى 4 أطنان.

وأنشأ الفريق حاليا شركة ناشئة باسم "روتنبوت" في هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين، وكلف فريق دولي بمواصلة أعمال التطوير.

وعرض مقطع فيديو ترويجي، انتشر على منصات مشاركة مقاطع الفيديو، سيناريو تقوم فيه الروبوتات الكروية في دورية بتحديد المتسللين وتعقبهم وملاحقتهم والدخول في اشتباكات معهم. وأظهرت هذه الروبوتات أنها قادرة على التنسيق مع بعضها البعض واستخدام أدوات مثل الأسلحة الشبكية للقبض على المشتبه بهم.

وقال وانغ إنه في المستقبل، سيتمكن هذا الروبوت الكروي من أداء أدوار متخصصة مثل التخلص من الذخائر المتفجرة أو المراقبة الإشعاعية، وتولي مهام في البيئات الخطرة وغير الملائمة حيث يكون الوجود البشري محفوفا بالمخاطر.

ونشرت "روتنبوت" شعار الشركة على موقعها الرسمي على الإنترنت: "من عطارد إلى الأرض، نجعل الخيال حقيقة".