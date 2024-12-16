مضيفة طيران عمرها 34 عاماً.. أكبر ملكات جمال فرنسا سنّاً

تُوّجت مضيفة طيران، تبلغ 34 عاماً من جزيرة مارتينيك الفرنسية في البحر الكاريبي، ملكة جمال فرنسا، لتصبح أكبر متبارية سناً تفوز بهذه المسابقة التي أقيمت نسختها الـ95، أول من أمس.

وتمكّنت أنجيليك أنغارني فيلوبون من الفوز بفضل تعديل في القانون، يسمح للنساء اللواتي تتخطى أعمارهنّ 24 عاماً، أو المتزوجات أو الأمهات، بالمشاركة في المسابقة.

وقالت أنجيليك، بعد فوزها في المسابقة التي بثتها محطة «تي إف 1» التلفزيونية: «في عام 2011، تُوّجت شابة تبلغ 20 عاماً وصيفة أولى لملكة جمال مارتينيك، واليوم الشابة نفسها التي باتت في سن الـ34 تقف أمامكم لتمثل مرة جديدة مارتينيك، ومختلف النساء اللواتي قيل لهنّ ذات مرة إن الأوان قد فات».

وتبارت 30 مرشحة، من بينهنّ طبيبات، في المسابقة التي شهدت مرورهنّ بملابس السباحة، ثم أزياء تمثّل تقاليد مناطقهن، على وقع أنواع موسيقية عدة، بينها موسيقى الكانتري ومقطوعات لموزارت.

ونتيجة فوزها في المسابقة، ستحصل أنجيليك أنغارني فيلوبون على راتب لمدة سنة من المؤسسة القائمة على المسابقة، إضافة إلى هدايا قيّمة من الجهات الراعية.