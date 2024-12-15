«أوبن إيه.آي» تتحدى إيلون ماسك.. في السوق والمحكمة

طلبت شركة «أوبن إيه.آي»، أول من أمس، من محكمة اتحادية في كاليفورنيا رفض طلب الملياردير الأميركي إيلون ماسك بوقف تحويل الشركة المطورة لروبوت الدردشة الشهير «تشات جي.بي.تي» إلى شركة تهدف إلى الربح.

ونشرت «أوبن إيه.آي» مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية مع ماسك على موقعها على الإنترنت، لتؤكد أنه دعم في البداية تحولها لشركة هادفة للربح قبل أن ينسحب منها بعد فشله في الحصول على حصة أغلبية والسيطرة الكاملة عليها.

وأطلق ماسك، الذي كان أحد مؤسسي «أوبن إيه.آي»، منذ ذلك الحين شركة ذكاء اصطناعي منافسة تُدعى «إكس إيه.آي»، ورفع دعوى في أغسطس، ضد «أوبن إيه.آي» ورئيسها التنفيذي سام ألتمان وآخرين.

وقالت «أوبن إيه.آي»، إن ماسك «يجب أن يتنافس في السوق وليس في قاعة المحكمة».