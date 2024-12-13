جيل بايدن تعلن أنّ حفيدتها ستُرزق بمولود

أعلنت السيدة الأميركية الأولى، جيل بايدن، أنّ حفيدتها سترزق قريباً بمولود، في نبأ سعيد بعد مواجهة الرئيس المنتهية ولايته، جو بايدن، أشهراً عدة صعبة.

وكانت حفيدتهما، ناومي بايدن، نشرت صورة في هذا الشأن، بالخامس من نوفمبر، وأكدت جيل بايدن (73 عاماً) النبأ، أمس، خلال تطرّقها إلى الحديث عن الغثيان الصباحي، في حدث خاص بصحة المرأة في البيت الأبيض.

وقالت وسط تصفيق الحاضرين «أنا مهتمة جداً بهذا الموضوع، لأنّ حفيدتي تمرّ بالمعاناة نفسها».

وناومي بايدن (30 عاماً) هي ابنة هانتر بايدن الذي كان يُلاحق قضائياً، لكنّ جو بايدن (82 سنة) عفا عنه أخيراً.

وفي الخامس من نوفمبر، نشرت ناومي صورة عبر تطبيق «إنستغرام»، تظهر فيها وهي تضع يدها على بطنها، وأرفقتها بتعليق «(نحن) صوّتنا». وواجه بايدن انتقادات بسبب عفوه عن ابنه هانتر الذي توفيت والدته نيليا، زوجة جو بايدن الأولى، عام 1972 في حادث سير.

ودافعت زوجة أبيه جيل بايدن عن قرار العفو عنه، وقالت «بالطبع أؤيد العفو الممنوح لابني».