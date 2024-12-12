لماذا يجب تناول الفواكه الحمراء؟

تؤدي الفواكه دوراً مهماً في تحسين الصحة العامة، لا سيما صحة القلب.

وتشير الدراسات، مثل تلك المنشورة في "مجلة الكيمياء الطبية الحالية"، إلى أن تناول الفواكه يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، التي تعد السبب الرئيس للوفيات عالميًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، فيما يلي خمس فواكه حمراء تعزز صحة القلب.



الكرز

يحتوي الكرز على الأنثوسيانين، وهو مضاد للأكسدة ويعزز صحة الأوعية الدموية، ويمكن تناوله طازجًا أو مجففًا، كما يمكن إضافته إلى السلطات، والحبوب، والعجين لتعزيز النكهة والفوائد الصحية.

توت العليق

يتميز توت العليق بخصائص مضادة للالتهابات وقدرته على تحسين ضغط الدم وخفض الكوليسترول الضار، مما يجعله خيارًا ممتازًا لصحة القلب، يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الحلويات.

الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين، وهو مضاد أكسدة قوي يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة تصل إلى 26% عند تناولها بانتظام، خاصة عند طهوها، إذ يزيد ذلك من امتصاص الليكوبين.

التفاح

تناول تفاحة يوميا يساعد على خفض الكوليسترول الضار بنسبة تصل إلى 40%.

قشور التفاح تحتوي على أعلى نسبة من مضادات الأكسدة، لذا ينصح بتناول التفاح كاملاً بدلاً من العصير.

الفراولة

غنية بالألياف القابلة للذوبان وإنزيم البكتين الذي يساعد على تقليل الكوليسترول الضار.

تناول الفراولة طازجة أو مع الوجبات يعزز صحة القلب بشكل كبير.