مبادرة «بالعربي» تواصل المسيرة مع لغتنا الجميلة

كشفت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة عن فعاليات الدورة الـ12 لمبادرة «بالعربي» التي تعد إحدى أهم المبادرات المعرفية على مستوى المنطقة لتعزيز استخدام اللغة العربية عبر الإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي، وإبراز جمالياتها ودورها في تنمية الهوية الثقافية للأجيال الشابة.

وتحتفي المؤسسة سنوياً بإطلاق فعاليات «بالعربي» بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي يُوافق 18 ديسمبر من كلّ عام، إذ تهدف المبادرة إلى تشجيع استخدام اللغة العربية على جميع منصات التواصل الاجتماعي، ونشر الوعي بجمالياتها وغناها وعمق ارتباطها بالتراث العربي، وتقديم محتوى هادف يعزّز الهوية العربية.

وتسلِّط نسخة هذا العام من المبادرة الضوء على أهمية اللغة العربية كمكوِّن أساسي للعلم والمعرفة، ووسيلة للتواصل الفعَّال مع العالم؛ إذ تتضمن جدولاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة التفاعلية والمسابقات في عدد من مراكز التسوق الرئيسة في دبي، إضافة إلى قنوات الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمؤسسة بهدف تعزيز ارتباط الشباب بلغتهم الأم، وتوسيع دائرة استخدامها بين مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك غير الناطقين بها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب: إن «مبادرة بالعربي، التي أطلقتها المؤسسة منذ ما يزيد على عقد من الزمان تجسد التزامنا الراسخ بتعزيز الهوية العربية والعمل على تصميم أدوات فعالة للتعبير عنها وتكريس حضورها بين ثقافات العالم»، مشيراً إلى أن المبادرة أثبتت على مدار السنوات قدرتها على التأثير الإيجابي في المشهد اللغوي العربي، من خلال توجيه الأفراد نحو استخدام اللغة العربية على منصات التواصل الاجتماعي، ما عزّز حضورها في الفضاء الرقمي وأعاد إحياء الروابط الثقافية واللغوية بين أفراد المجتمع.

وأضاف بن حويرب: «شكل الإنجاز الأخير للمبادرة والمتمثل في حصولها على جائزة مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لعام 2024، تقديراً للإنجازات الكبيرة التي حقّقتها في خدمة اللغة العربية، ونشر الوعي اللغوي بين أفراد المجتمعات العربية، دليلاً جديداً على نجاح المؤسسة في تحقيق أهداف المبادرة التي أسهمت في تعزيز مكانة اللغة العربية على منصات العالم الرقمي. وفي دورتها الـ12، تواصل (بالعربي) ترسيخ مكانتها منصة نوعية لتحفيز استخدام اللغة العربية في الحياة اليومية، لاسيما في أوساط الأجيال الشابة، ومن خلال أجندة فعاليات مميزة تستهدف جميع فئات الجمهور».

وتنطلق حملة «بالعربي» من خلال فعاليات رقمية ومسابقات على حسابات التواصل الاجتماعي للمبادرة، بدءاً من الغد حتى 19 الجاري، إلى جانب الفعاليات والأنشطة التي ستنظم في مجموعة من مراكز التسوق بمختلف إمارات ومدن الدولة من 14 حتى 18 الجاري، إذ ستتوزع منصات المبادرة في مردف سيتي سنتر والاتحاد مول في دبي، والزاهية مول في الشارقة، وعجمان سيتي سنتر في عجمان، وبوادي مول في العين.

وتشمل الفعاليات «شخصية الحكواتي» ومن خلالها سيسرد ثلاث قصص تفاعلية يتم اختيارها من قبل المشاركين، إضافة إلى «الشاشة التفاعلية» التي تُقدم مسابقة تحفيزية للأطفال والكبار حول اللغة العربية ومعلوماتها وعند اجتيازها بنجاح، يحصل الفائز على جائزة من المنصة. إلى جانب «منصة التصوير» التي تُعد من الأنشطة التفاعلية الجذابة للجمهور، وسيتم من خلالها التقاط صور لهم مع خلفيات وشخصيات مرتبطة باللغة العربية وتراثها، وفعالية «الهولوغرام المتحدث»، إذ توجه أسئلة محددة إلى شخصية افتراضية تستجيب بشكل تفاعلي ومشوق مع الجمهور.

مشروع رائد

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مبادرة «بالعربي» عام 2013، وشكَّلت مشروعاً معرفياً رائداً أسهم في تعزيز المحتوى الرقمي العربي ومواجهة التحديات التي تحول دون استخدام اللغة العربية في العالم الرقمي، وحصدت المبادرة نجاحاً كبيراً وتفاعلاً واسعاً عبر وسم «#بالعربي»، ما يعكس تأثيرها الحقيقي على المستويين الإقليمي والعالمي.

. 18 ديسمبر يوافق اليوم العالمي للغة العربية.