دبي تتألق في مهرجانها الأشهر

كل الوجهات تتألق في مهرجان المدينة الأشهر «دبي للتسوق»، الذي وصل إلى دورته الـ30 ليرحب بزوّار المدينة، وسط أجواء احتفالية مميّزة، وعروض ومفاجآت تنشر البهجة بين الجميع، لترضي الفعاليات الترفيهية والتجارب الاستثنائية كل الأذواق، حتى 12 يناير المقبل، إذ ينتظر كثيرون هذا الحدث السنوي من العام إلى العام، حيث الصفقات الرابحة، والجوائز والسحوبات التي تحقق الأحلام، والألعاب النارية التي ترسم مشاهد باهرة في السماء من شاطئ جميرا، وحتى جبال مدينة حتا، علاوة على أضواء وممرات وديكورات جميلة ترحب بالضيوف.. كما هي الحال هنا في قلب دبي بمنطقة «سيتي ووك».