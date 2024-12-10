«كلمات» جاهزة لـ 2025: سنواصل بناء جسور للأمل

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، مؤسِّسة ورئيسة مؤسسة كلمات، أهمية الدور الإنساني والثقافي الذي تؤديه المؤسسة، مضيفة «في عالمنا اليوم، حيث يواجه العديد من المجتمعات تحديات غير مسبوقة، تتجلى أهمية العمل الذي تقوم به مؤسسة كلمات، فتوفير الكتب والقراءة للأطفال في ظروف صعبة ليس مجرد تقديم وسائل تعليمية، بل هو بناء جسور للأمل وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً لهم. وهدفنا أن نمنح الأطفال فرصة لتخطي العقبات وتحقيق أحلامهم، مهما كانت بيئتهم قاسية».

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مؤسسة كلمات، الذي عقد في «نجد المقصار» بخورفكان، بهدف استعراض إنجازات المؤسسة خلال عام 2024 ومناقشة استراتيجياتها المستقبلية لـ2025، لتعزيز أثرها الإنساني والثقافي في دعم الأطفال العرب في مناطق النزوح واللجوء، والأطفال ذوي الإعاقة البصرية، عبر مبادرات مبتكرة وبرامج مستدامة تسهم في تيسير وصولهم إلى الكتب ومصادر المعرفة وتحسين حياتهم. وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الأمناء: الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، نائب رئيس مجلس الأمناء، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، أمين الصندوق رئيس لجنة الشراكات والتمويل، والشيخة شمّا بنت سلطان آل نهيان، رئيسة لجنة التوعية والدعم العام، والأمين العام، نورة بنت محمد الكعبي، والدكتورة محدثة الهاشمي، ومحمد عبدالله، ورئيس لجنة البرامج والفعاليات، فؤاد منصور شرف.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «لقد كان عام 2024 مملوءاً بالإنجازات التي تعكس التزامنا المتجدد برسالتنا، من خلال برامجنا المختلفة، وصلنا إلى آلاف الأطفال في دول عدة حول العالم، وتوسعنا في بناء شراكات جديدة مع مؤسسات محلية ودولية تشاركنا رؤيتنا لتقديم أفضل الكتب الميسرة للأطفال ذوي الإعاقة البصرية».

وتابعت: «مع استعدادنا لعام 2025، نضع نصب أعيننا استراتيجيات طموحة لتعزيز برامجنا الحالية وتوسيع نطاقها لتصل إلى الأطفال العرب أينما كانوا، وتحدث تغييراً حقيقياً ومستداماً في حياتهم».

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز إنجازات المؤسسة في مبادرتها «تبنَّ مكتبة» الرامية إلى تزويد الأطفال النازحين قسرياً بمكتبات مُدمجة تحتوي كل منها على 100 كتاب باللغة العربية، إذ شهدت المبادرة في 2024 توزيع 10 مكتبات متنقلة جديدة أبرزها في إيطاليا واليونان والولايات المتحدة.

كما ناقش المجلس أحدث الجهود في مبادرة «أرى» التي أطلقت حملتها التوعوية للتعليم الدامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وأضافت مؤسسة كلمات لمكتبتها الميسرة 20 كتاباً صوتياً، إذ تسعى المبادرة لدعم الأطفال المكفوفين وضعاف البصر والذين يعانون إعاقات بصرية تمنعهم من قراءة المطبوعات، عبر توفير كتب ومطبوعات بتنسيقات مختلفة، مثل الكتب المطبوعة بطريقة «برايل»، والكتب المطبوعة بحروف كبيرة، والكتب الصوتية، والكتب الإلكترونية بصيغة EPUB3، ومن خلال تعريف الناشرين بالتقنيات والأدوات المستخدمة في صناعة الكتب الميسّرة.

واتفق أعضاء المجلس على الخطط الاستراتيجية للعام المقبل.

وعقب الاجتماع، رافق أعضاء مجلس الأمناء الشيخة بدور القاسمي في جولة بمشروع «نجد المقصار»، الذي تديره مجموعة الشارقة للضيافة التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، إذ يُعد المشروع من أهم المواقع التاريخية في وادي «وشي»، الواقع ضمن نطاق مدينة خورفكان.