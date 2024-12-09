بـ 200 دولار شهرياً.. إصدار جديد من «شات جي بي تي»

تعتزم شركة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي «أوبن إيه آي» إطلاق إصدار أقوى من منصة محادثة الذكاء الاصطناعي (شات جي بي تي) باسم «شات جي بي تي برو»، باشتراك شهري يبلغ 200 دولار للمستخدم، ويتيح وصولاً غير محدود لكل نماذج الذكاء الاصطناعي التي توفرها «أوبن إيه آي»، بما فيها النسخة الكاملة من نموذج الاستدلال «زيرو وان»، والنسخة المنقحة «زيرو وان ميني»، و«شات جي بي تي - 40».

وعلى عكس أغلب نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن نماذج الاستدلال، مثل «زيرو وان» و«زيرو وان ميني»، تقوم بتدقيق البيانات بنفسها، وهذا يساعدها على تجنّب بعض الفخاخ التي تعرقل عمل النماذج الأخرى، إلا أنه يعيبها أنها غالباً تستغرق وقتاً أطول للوصول إلى حلول للمشكلات، ويقوم النموذجان «زيرو وان» و«زيرو وان ميني» بالاستدلال أثناء أداء المهام والتخطيط المسبق، وأداء أعمال معينة للمساعدة في الحصول على الإجابات.