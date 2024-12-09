«منتدى القوز للريادة الإبداعية 2».. جلسات نقاشية ثرية وورش عمل مبتكرة

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) تفاصيل برنامج النسخة الثانية من «منتدى القوز للريادة الإبداعية»، المؤتمر الوحيد المخصص لريادة الأعمال الإبداعية في المنطقة، والذي سيقام يومي غد وبعد غد في منطقة القوز الإبداعية. ويُمثّل المنتدى منصة إبداعية قادرة على إلهام ريادة الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية، وإبراز ما تتضمنه من فرص استثمارية وتنموية، إلى جانب دعم وإرشاد رواد الأعمال الطموحين وتحفيزهم على تحويل رؤاهم إلى مشروعات ناجحة تسهم في إثراء المشهد الإبداعي في دبي، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى الاستثمار في الطاقات والكفاءات الشابة ودعمها، تحقيقاً لرؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وتتضمن أجندة المنتدى الذي يمكن حضور جلساته والمشاركة فيها مجاناً، مجموعة مميزة من الكلمات الرئيسة، والنقاشات، وورش العمل التفاعلية، وجلسات التواصل، إضافة إلى حلقات الإرشاد الفردي، حيث ستتاح أمام رواد الأعمال والمفكرين والمبدعين الطموحين فرصة الوصول إلى رواد الصناعة، وتوطيد أواصر التعاون المشترك بينهم، وسيتمكنون عبر «ركن المجتمع الإبداعي» من لقاء مختلف الأطراف المعنية بمجال ريادة الأعمال الإبداعية، والتعرّف إلى مجموعة العروض التي تقدمها الجهات الحكومية، والشركات العقارية والحاضنات، ومقدمو الخدمات.

في حين تُعد «مسابقة القوز للريادة الإبداعية» من أبرز مميزات المنتدى، حيث سيتمكن خلالها ستة من رواد الأعمال الطموحين من عرض أفكارهم مباشرة أمام لجنة تحكيم المسابقة، والحصول على فرصة الفوز بمجموعة من المنح المالية والجلسات الإرشادية التي تسهم في دعم وتطوير مشروعاتهم الإبداعية.

وفي السياق ذاته، قالت مدير إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة»، خلود خوري، «أصبحت دبي وجهة رائدة في مجال الإبداع والابتكار، وتمكنت من جذب أصحاب المواهب من كل أنحاء العالم، بفضل ما توفره من بيئة تنموية وفرص استثمارية مميزة، تسهم في دعم المبدعين وتمكينهم من تحقيق النجاح والتميز»، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى عبر «منتدى القوز للريادة الإبداعية» إلى توفير مساحة نوعية للمستثمرين ورواد الأعمال للتعاون وتبادل الخبرات ومشاركة قصص نجاحهم. وأضافت: «نسعى من خلال سلسلة ورش العمل إلى فتح الآفاق أمام أصحاب المشروعات الناشئة، عبر صقل مهاراتهم وتشجيعهم على إطلاق العنان لأفكارهم المتميزة ومشروعاتهم المتنوعة، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم المهنية لدفع عجلة الابتكار في مختلف المجالات الإبداعية، وتحفيزهم على تطوير منتجات جديدة ومبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق».

وسيفتتح اليوم الأول من المنتدى بكلمة رئيسة ملهمة يلقيها مؤسس ومدير عام «شركة بوخش براذرز»، أنس بوخش، وسيشهد عقد سلسلة من الجلسات النقاشية، من بينها «شبكات النجاح: بناء مجتمعات تدعم الابتكار وتطوير الأعمال»، و«من الفكرة إلى العالمية» لتقديم رؤى حول القيادة واستراتيجيات النمو، إضافة إلى ورشة عمل بعنوان «المؤسسون المشاركون: رؤية مشتركة تتجاوز الأعمال». وفي الوقت نفسه، ستقام ورش عمل تطبيقية حول «أساليب بناء العلامة الشخصية لرواد الأعمال»، و«طرق رواية القصص عبر التصميم: بناء السرديات باستخدام العناصر الثقافية»، و«صياغة النموذج الأولي الإبداعي: تحويل الأفكار إلى تأثير ملموس»، بينما سيستضيف المجلس الإبداعي جلسات للتواصل بين المشاركين لتعزيز التعاون بينهم، فيما يمكن لرواد الأعمال الانضمام إلى جولتين إرشاديتين عبر منطقة القوز الإبداعية لاستكشاف أجوائها النابضة بالحياة، وما تمتلكه من مراكز إبداعية واستوديوهات متنوعة.

وسيبدأ اليوم الثاني بكلمة رئيسة تلقيها مؤسس ومدير عام مجموعة «تاشاس»، ناتاشا سيديريس، تليها مجموعة من الجلسات النقاشية، من بينها «كسر السوق: بناء الحيز الخاص بك»، إضافة إلى عرض الأفكار المشاركة في «مسابقة القوز للريادة الإبداعية»، كما سيتم خلاله تنظيم ورش عمل مختلفة حول «صياغة هويتك»، و«التخطيط المالي لرواد الأعمال المبدعين»، و«الإقناع المثالي: فن العرض التقديمي لرواد الأعمال الإبداعية»، فيما سيواصل المجلس الإبداعي عقد جلسات التواصل التفاعلية، إلى جانب تنظيم جولتين إرشاديتين لاستطلاع أماكن جديدة في منطقة القوز الإبداعية، ليكون الختام بحفل توزيع الجوائز وتكريم الفائزين بالمسابقة.

. المنتدى يُمثل منصة إبداعية قادرة على إلهام ريادة الأعمال في الصناعات الثقافية والإبداعية.