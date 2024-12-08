قبل «نتفليكس» «مئة عام من العزلة» يُعرض في «هافانا السينمائي»

تجمع المئات خارج سينما يارا في العاصمة الكوبية هافانا، مساء أمس، لحضور عرض أول مسلسل تلفزيوني مستوحى من إحدى أكثر روايات أميركا اللاتينية شعبية، والذي شكل إنتاجه تحدياً هائلاً لمنصة البث العملاقة «نتفليكس».

وعرض أول فصلين من «مئة عام من العزلة»، وهو مسلسل يتألف من 16 حلقة على جزأين في مهرجان هافانا السينمائي في كوبا، حيث يُمنع السكان من الوصول إلى خدمة نتفليكس ومواقع أميركية أخرى.

وقالت روث جيرا، التي جاءت لمشاهدة العرض، «(الكاتب) غابرييل غارسيا ماركيز يعد رمزاً لأميركا اللاتينية، ونحن الكوبيون نشعر بارتباط شديد به».