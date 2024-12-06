«دبي سفاري بارك» تُطلق جولات السفاري الليلية

أعلنت «دبي سفاري بارك» تمديد ساعات عملها لإطلاق جولات السفاري الليلية الفريدة من نوعها على مستوى المنطقة، وستتيح لسكان دبي وزوارها فرصة فريدة لاكتشاف أسرار الحياة البرية، وسلوك الحيوانات في أجواء ليلية آسرة.

وستنظم جولات السفاري الليلية التي تتضمن مجموعة من الأنشطة المسائية، من 13 ديسمبر إلى 12 يناير، وستوفر الساعات الإضافية للزوار فرصة مميزة للتفاعل مع الحيوانات بطرق جديدة وغير مسبوقة، داخل وجهة الحياة البرية الأبرز في دبي.

وتتضمن التجربة تنظيم جولتي «سفاري» ليليتين بقيادة مرشدين متخصصين في الحياة البرية، حيث سيحظى الزوار بفرصة استثنائية لمشاهدة أكثر من 90 نوعاً من الحيوانات عن قرب، لاستكشاف تفاصيل حياتها الليلية وسلوكياتها الفريدة. كما ستشمل الفعاليات مجموعة من العروض الحية المبهرة، من بينها عرض النار الإفريقي، وعرض أضواء النيون المميز.

وقال مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي، أحمد الزرعوني: «تأتي هذه التجربة الفريدة في توقيت مثالي يتزامن مع موسم الذروة السياحي في الدولة، لتقدّم للمقيمين والزوار فرصة استثنائية تضيف بعداً جديداً إلى أنماط الحياة الملأى بالحيوية التي تتميز بها دبي. كما تعزز هذه المبادرة مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة، حيث تُجسد المبادرة مثالاً جديداً على التزام دبي المستمر بتجاوز التوقعات، وتقديم تجارب لا تُنسى تلبي تطلعات الجميع».