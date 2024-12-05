«ورد الإمارات» تزهو بـ 50 ألف زهرة

بأكثر من 50 ألف زهرة تزهو مزرعة «ورد الإمارات» بمنطقة أعسمة في رأس الخيمة، وعلى الرغم من البيئة الجبلية خاض صاحبها، محمد عبيد المزروعي، تحدياً زراعياً، وبعد رحلة قضاها بين المزارع المتخصصة، استطاع تحويل الفكرة الصعبة، المتمثلة في زراعة الورد وإنتاجه، إلى واقع ملموس وناجح.

تعلم المزروعي من والده الذي يُعدّ من رواد المزارعين، مواصلاً رحلة الشغف بالزراعة التي بدأها قبل 10 سنوات.

وتدعم دولة الإمارات الزراعة بكل أنواعها، وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، و«المركز الزراعي الوطني»، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات للتنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة، وضمان استدامتها.