«دبي للتسوّق».. 6 أيام على بدء الدورة الأكثر تميزاً في تاريخه

بدأ العد التنازلي رسمياً لانطلاق فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوّق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، حيث يقدّم مجموعة من الفعاليات، والعروض الترويجية، والسحوبات والجوائز على مدار 38 يوماً لتسجيل أجمل الذكريات واللحظات المملوءة بالمتعة للجميع في مختلف أنحاء المدينة.

ويُعد مهرجان دبي للتسوق في عامه الـ30 أكثر روعة وتميزاً في تاريخه، حيث سيقدّم جدولاً حافلاً بالتجارب والفعاليات الأكثر تميزاً على الإطلاق، وتتضمن 35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تحييها مجموعة من ألمع النجوم، وأكثر من 30 فعالية للبيع بالتجزئة، و25 حدثاً رياضياً ممتعاً ومشوقاً، و19 تجهيزاً فنياً غامراً، و12 حدثاً مميزاً، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام، بما يتناسب مع الذكرى الـ30 على إطلاق المهرجان.

وتشهد الدورة عودة عروض الألعاب النارية، وعروض طائرات الدرون المقدمة من شركة الإمارات للبترول التي تُقام مرتين يومياً، ومهرجان 321 الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المهرجان، فضلاً عن التجارب الجديدة التي تُقام للمرة الأولى في دبي، بما في ذلك ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، وحتا DSF x، إلى جانب أكبر مجموعة من عروض التسوق على الإطلاق تقدمها أكثر من 1000 علامة تجارية محلية وعالمية، وسحوبات ضخمة في مختلف أنحاء المدينة.

نهاية الأسبوع

يضيء مهرجان 321 الشهير مدينة دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية لمهرجان دبي للتسوق من 6 وحتى 8 ديسمبر في موقعين جديدين، هما: كوكاكولا أرينا، وسيتي ووك، وتُقام سلسلة الحفلات الموسيقية في كوكاكولا أرينا مع استضافة الليلة الافتتاحية من مهرجان 123 التي يحييها النجمان جورج وسوف وكاظم الساهر يوم 6 ديسمبر، يليها فعالية كوك ستوديو لايف يوم 8 ديسمبر، وتنضم سيتي ووك إلى مهرجان 123 للمرة الأولى، حيث تتحول إلى وجهة استثنائية للترفيه طوال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية للمهرجان مع تجربة احتفالية مملوءة بالمتعة لجميع الأعمار، وستستمتع العائلات بـ76 عرضاً متجولاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك المسيرات المميزة، وأكشاك الرسم بالجليتر والعروض المسرحية الممتعة مثل التمثيل الإيمائي، والتلاعب بالبلورات، والمشي على الكرة.

عروض طائرات الدرون

يُقدم مهرجان دبي للتسوق مجموعة من تجارب الترفيه، بما في ذلك عروض طائرات الدرون، التي تُقام بمعدل مرتين يومياً في جزيرة بلوواترز، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، حيث تقدم 1000 طائرة درون عرضين رائعين كل ليلة احتفالاً بماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

فعالية أضواء دبي

تشهد الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق عودة فعالية «أضواء دبي» التي تُقام من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، مع مجموعة من الأعمال والتجهيزات الفنية التفاعلية التي تحتفي بالعناصر الخمسة - الماء والهواء والنار والطاقة والاتصال - وستزين أشهر الوجهات على مستوى المدينة.

فعاليات موسيقية

تقدم فعالية ليالي المهرجان في دبي فستيفال سيتي مول، مجموعة من الفعاليات والعروض الترفيهية للعائلات من 6 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، حيث تنبض منطقة فستيفال باي بالحياة مع حفلات موسيقية مجانية مساء السبت من كل أسبوع، يشارك فيها كبار النجوم العرب، وتبدأ سلسلة الحفلات مع الفنان أحمد سعد يوم 6 ديسمبر، يليه حفل للفنانة شمة حمدان يوم 7 ديسمبر الذي ينطلق خلال عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية من المهرجان، وأيضاً يقدم «إكس فاكتور»، البرنامج الفني الأشهر عربياً مجموعة من أبرز المواهب على مستوى المنطقة يوم الأحد من كل أسبوع بالشراكة مع تلفزيون دبي، إلى جانب عدد من تجارب التجزئة المؤقتة التي ستضيف مزيداً من البهجة إلى أجواء المهرجان، ويمكن للعائلات والأطفال الاستمتاع بالعروض الترفيهية المتجولة الاستثنائية، واللقاءات الخاصة مع مدهش ودانة، إضافة إلى تجربة سيرك بلوما الساحرة، وستُقام نسختان جديدتان كلياً من عرض «تخيل» الشهير، ويتم اختتام العرضين مع الألعاب النارية المبهرة.

وجهة للمواهب

يتحوّل دبي فستيفال سيتي مول إلى وجهة للمواهب الفنية مع برنامج إكس فاكتور، الذي سوف يُقام يوم الأحد من كل أسبوع من 8 ديسمبر 2024 وحتى 12 يناير 2025، من الساعة 10:30 مساءً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل، وتُقام المنافسات الغنائية الشهيرة بالشراكة مع تلفزيون دبي، وتشتهر بإنتاجها المبهر ولجنة التحكيم المرموقة التي تضم النجم الكبير راغب علامة، والفنانة رحمة رياض، والفنان فايز السعيد، حيث يصعد المشاركون على خشبة المسرح لتقديم عروض مميزة في إطار سعيهم نحو النجومية.

تجارب خارجية

تعود فعالية حتا DSF x الشهيرة التي تُقام في مركز حتا وادي هب من 6 ديسمبر 2024 وحتى 5 يناير 2025، وتشمل الفعالية عروض الألعاب النارية والموسيقى الحية والعروض الضوئية المذهلة، ويمكن للباحثين عن الاسترخاء التوجه إلى المناطق المخصصة للجلوس والاستمتاع بأشهى المأكولات من أشهر المطاعم، وكذلك يمكن لعشاق المغامرة استكشاف طبيعة منطقة حتا من خلال ركوب الدراجات الجبلية، والمشي لمسافات طويلة، والانزلاق بالحبال، والتجديف بقوارب الكاياك.

عروض التسوّق

يمكن لسكان المدينة وزوارها الاستفادة من أكثر من 30 فعالية تجزئة وتجربة تسوّق في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من مراكز التسوق الاستثنائية في دبي، والمتاجر الشهيرة في الشوارع الرئيسة، ومتاجر البوتيك المستقلة، وحتى الأسواق المجتمعية الحيوية، ومناطق التسوق في الهواء الطلق، والأسواق التراثية المميزة، وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بمكافآت يومية وجوائز ضخمة مع سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى.

حفلات وفعاليات

يشهد مهرجان دبي للتسوق هذا العام إقامة 35 حفلة موسيقية وعرضاً ترفيهياً حياً، مع مجموعة من ألمع النجوم، ويمكن لعشاق الكوميديا الاستعداد لليلة من الضحك لا مثيل لها في مسرح زعبيل مع عودة شين تود إلى دبي في 6 ديسمبر بعد عرضه الذي نفدت تذاكره في وقت سابق من هذا العام. وبالنسبة للباحثين عن التشويق، يعود كرنفال سباقات دبي إلى مضمار ميدان في 6 ديسمبر مع العروض الترفيهية الحية وتجارب تناول الطعام من فئة خمس نجوم كل يوم جمعة، وسيكون عشاق الموسيقى على موعد مع عرض للفنان التركي إمره على خشبة المسرح في جميرا زعبيل سراي في 12 ديسمبر لأداء مميز لأفضل أغانيه. وفي الليلة نفسها، ستضفي فرقة ثيرتي سكوندز تو مارس أجواءً حماسية على كوكاكولا أرينا. ويعود مهرجان «سول دي إكس بي» في نسخته الـ12 من 13 إلى 15 ديسمبر في حي دبي للتصميم، حيث يقدم ثلاثة أيام لا تُنسى من العروض الموسيقية الحية التي تضم نجوماً عالميين مثل فرقة «ذا روتس» و«أريستد ديفلوبمينت» وجيمس بليك، إلى جانب المأكولات الراقية وحفلات الـ«دي جي» النابضة بالحياة وعروض الأزياء الأنيقة وغيرها، كما ستبهر النجمة العربية شيرين عبدالوهاب الجماهير في 13 ديسمبر بأداء آسر، احتفالاً بمسيرتها المهنية التي استمرت 20 عاماً مع أغانٍ لا تُنسى.

خريطة رقمية للمهرجان

يمكن لسكان المدينة وزوّارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوّق الرقمية الجديدة كلياً، وهي دليل تفاعلي عبر الإنترنت يتيح للمستخدمين استكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة. وجرى تصميم هذه الأداة خصيصاً لمساعدة المستخدمين على التخطيط لرحلة سلسة في مهرجان دبي للتسوق، من خلال مجموعة كبيرة من الفعاليات والتجارب الممتعة التي يمكن استكشافها في مختلف أنحاء المدينة بضغطة زر واحدة فقط.

. 35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تحييها مجموعة من ألمع النجوم.

. 30 فعالية للبيع بالتجزئة، و25 حدثاً رياضياً مشوقاً، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام.

. 1000 طائرة درون تقدّم عرضين كل ليلة احتفالاً بماضي دبي وحاضرها ومستقبلها.

. 1000 علامة تجارية محلية وعالمية تقدّم مجموعة من عروض التسوّق وسحوبات ضخمة في مختلف أنحاء المدينة.

. جورج وسوف وكاظم الساهر وشيرين عبدالوهاب وأحمد سعد وشمة حمدان أبرز نجوم الحفلات.