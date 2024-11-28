استوديو الفيلم العربي يحتفي بالمواهب السينمائية الشابة

نظّم استوديو الفيلم العربي حفل جوائز لتكريم المواهب الشابة المحلية في مجال صناعة الأفلام والسينما، وتقدير جهودهم الإبداعية الفردية، وذلك في سينما سيتي القناة بإمارة أبوظبي.

وتعكس هذه الخطوة حرص استوديو الفيلم العربي كجزء من هيئة الإعلام الإبداعي، في تعزيز القطاع السينمائي في دولة الإمارات، حيث أسهم حتى الآن في تقديم الدعم لأكثر من 200 صانع أفلام من 50 جنسية مختلفة لإنتاج أفلامهم القصيرة والوثائقية، محققاً أكثر من 600 ترشيح و45 جائزة في المهرجانات السينمائية المحلية والدولية، وقالت مديرة إدارة تنمية المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي، عائشة الجنيبي: «تلتزم هيئة الإعلام الإبداعي، من خلال استوديو الفيلم العربي، برعاية وتطوير المواهب الشابة وإعدادها لقيادة صناعة السينما في المستقبل، بما فيها الأفلام الروائية والوثائقية والإعلانات التلفزيونية، ولا يتمثل ذلك في تقديم الدورات وبرامج صقل المهارات فحسب، بل يتجاوزه إلى تقديم المعرفة والخبرة اللازمة، وتوفير فرص الإرشاد والخبرة العملية».