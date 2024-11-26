مكتبة محمد بن راشد تستعد للاحتفال بعيد الاتحاد

تنظم مكتبة محمد بن راشد، في 29 نوفمبر الجاري، احتفالية مميزة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، وستتضمن مجموعة متنوّعة من الأنشطة التفاعلية والعروض الحية وورش العمل حول التراث الوطني للدولة.

ويشمل البرنامج، الذي يستمر لأكثر من خمس ساعات، أنشطة ثقافية وتراثية، من بينها سباق السيارات، وصناعة الخيزرانة، ودكان الطيبين، وورشة صناعة أساور التلي وصناعة القهوة الإماراتية التقليدية، إضافة إلى عروض حيّة مثل «العيالة»، وعرض طائرات «الدرون».

وتتوّج الاحتفالية بحفل موسيقي استثنائي، بعنوان «الاتحاد، الفن، السلام».