التلال للأزياء تطلق حملة النظافة "أنا مسؤول" بدعم من المناطق الحرة عجمان

شهدت المنطقة الحرة بعجمان تدشين حملة "أنا مسؤول"، التي تنظمها شركة التلال ومصنع إنفينيتي بالتعاون مع هيئة المنطقة الحرة، تهدف الحملة إلى تعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية بين الموظفين، مع التركيز بشكل خاص على النظافة والصحة والسلامة في بيئة العمل والسكن.

شركة التلال للأزياء هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الأزياء الرجالية في منطقة الشرق الأوسط، وتشتهر بمنتجاتها عالية الجودة والتصاميم العصرية التي تجمع بين الأصالة والحداثة، يعتبر مصنع إنفينيتي ذراع الإنتاج الرئيسي لشركة التلال، ويعد أكبر مصنع لإنتاج الكندورة في الإمارات العربية المتحدة، يتميز المصنع بقدراته الإنتاجية الضخمة وتقنياته الحديثة التي تضمن جودة عالية وكفاءة في الإنتاج .

وفي كلمته، أكد المدير العام لشركة التلال للأزياء السيد عبد الناصر بي كيه على أهمية الحفاظ على الصحة من خلال الممارسات الصحية السليمة، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى غرس هذه القيم في نفوس الموظفين .

من جانبه، ركز السيد إبراهيم محمد العبدولي قائد فريق التفتيش في هيئة المناطق الحرة على أهمية السلامة في مكان العمل والإقامة، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع، وتحدث السيد محمود غنيم اخصائي الصحة والسلامة عن أهمية عادات النظافة في الحفاظ على نظافة المباني والمرافق العامة، ودعا الجميع إلى المشاركة الفاعلة في الحملة.

بدورها، سلمت المنطقة الحرة بعجمان مجموعة أدوات نظافة للموظفين، وذلك إيماناً منها بدعم هذه الحملة وتشجيع الموظفين على المشاركة الفعالة فيها.

وقد قدم السيد بشرالدين مدير العلاقات المؤسسية لشركة التلال للأزياء شرحاً وافياً عن تفاصيل الحملة التي ستستمر لمدة شهر كامل، حيث ستركز على أربعة محاور رئيسية هي: النظافة الشخصية، النظام والانضباط، الصحة، والسلامة. وستشمل الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية، وعمليات التفتيش، والبرامج التحفيزية.

من جانبه ايضاً قدم السيد شفيق محمد رئيس العمليات عرضاً لفيلم قصير سلط الضوء فيه على أهمية النظافة في حياتنا اليومية، وتطرق إلى العديد من الأمثلة العملية التي يمكن للموظفين تطبيقها في حياتهم اليومية.

في ختام الحفل، أكد المشاركون التزامهم بجعل النظافة نهجاً يومياً وأسلوب حياة مستداماً، مشددين على أهمية التعاون المشترك للحفاظ على المكتسبات البيئية وتعزيزها بما يرتقي بجودة الحياة ويحقق تطلعات المستقبل.