منصور بن محمد يلتقي الرئيس التنفيذي لـ «بورشه»

التقى سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه، وذلك خلال زيارة سموه مهرجان «رموز بورشه»، وهو أحد أكبر مهرجانات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، والمقام في حي دبي للتصميم.

حضر اللقاء مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المرّي، والرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وإفريقيا، مانفريد بروينل.

وقام سموّه بجولة في جنبات المهرجان، تعرّف خلالها إلى أحدث التقنيات والحلول التي تتبعها الشركة الألمانية العريقة في مجال صناعة السيارات، كما اطلع على مجموعة من السيارات الكلاسيكية والرياضية والطرازات التجريبية الجديدة للشركة.

ويعد مهرجان «رموز بورشه» أكبر تجمع لملاك ومحبي السيارة الألمانية الشهيرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعود المهرجان في نسخته الرابعة بمنطقة «ذا سلاب» بحي دبي للتصميم.

ونجح مهرجان «رموز بورشه» في ترسيخ مكانته الرائدة في الشرق الأوسط خلال ثلاث سنوات، وأصبح أبرز الفعاليات السنوية لمحبي «بورشه» على مستوى العالم، وكذلك لأي شخص شغوف بالسيارات الكلاسيكية أو رياضة السيارات أو الطرازات التجريبية الجديدة المستقبلية.