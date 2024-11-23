قصة مصوّرة .. طيور نادرة وتماسيح قزمة في «جرين بلانيت دبي»

كشفت «ذا جرين بلانيت دبي» الغابة الاستوائية الداخلية الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، عن استقبالها قريباً مجموعةً من الطيور الجديدة النادرة التي تمثل أكثر من خمس أنواع مختلفة في قبتها البيولوجية، فضلاً عن مجموعةٍ التماسيح القزمة، حيث ستنضم هذه الحيوانات الجديدة إلى أكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات التي تحتضنها القبة البيولوجية.

ومن بين الطيور الجديدة طائر العقعق الأخضر، وطائر العقعق الشرقي الأخضر وطائر التوراكو الليفنغستوني، وطائر التوراكو الغيني الأخضر، وطائر التوراكو أبيض الخد، حيث تتمتع هذه الأنواع بألوانها البراقة وريش رؤوسها المميز وحبها للموز والفواكه الأخرى الطرية.

كما تستقبل الوجهة مجموعة من طيور ببغاء الشمس، والتي تمتاز بريشها البرتقالي والأصفر الفاقع وسلوكها الاجتماعي المميز، إلى جانب ببغاء المكاو القرمزي وببغاء الإليكتكوس، والتي تجمع ألوانها البراقة بين الأخضر والأحمر والأزرق في تناغم فريد.

كما تضفي طيور أبو منجل القرمزية رونقاً فريداً على أجواء القبة البيولوجية، إضافة إلى ببغاوات اللوري سوداء الرأس والحمراء المرحة.

كما سيكون عشاق التصوير على موعدٍ مع طيور العقعق الشجر ذي الذيل المضربي، التي تمتاز بذيولها الطويلة، إلى جانب طيور الزرزور أحمر الجناح وطائر الزرزور الأرجواني الذي يمتاز بريشه الملون وعيونه الصفراء البراقة.

كما ستستقبل الوجهة التمساح القزم الذي يُعد أحد أصغر أنواع التماسيح المعروفة على مستوى العالم.