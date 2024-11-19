«دبي للإعلام» تتوَّج بجائزتين في «برودكاست برو» الأرفع في صناعة الإعلام والبث بالمنطقة

تواصل مؤسسة دبي للإعلام تعزيز مكانتها واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة، وإثراء رصيدها بإنجازات جديدة تمثلت في حصولها على جائزتَي «أفضل إنتاج للعام - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، و«أفضل تكييف إقليمي عن صيغة أجنبية»، وذلك خلال حفل جوائز «برودكاست برو» (BroadcastPro) المرموقة، التي تعد تكريماً رفيع المستوى في مجال صناعة الإعلام والبث بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تغطي طيفاً واسعاً من الفئات الهادفة إلى تكريم التميز في مختلف مجالات البث وصناعة الإعلام، بدءاً من خدمات الإنتاج وما بعد الإنتاج، مروراً بخدمات البث التقليدية ووصولاً إلى المنصّات الإعلامية الجديدة، كما تشكّل هذه الجوائز معياراً للتفوق وتعزيز التنافسية، وتشجيع ثقافة الابتكار لدى المؤسسات الإعلامية، وتعزيز قدرتها على الإبداع في إنتاجها، وتحفيزها على تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة، ما ينعكس إيجاباً على القطاع الإعلامي العربي.

أقيم حفل توزيع الجوائز ضمن فعاليات النسخة الـ14 من مهرجان «اتحاد البث المباشر للشرق الأوسط 2024»، بمشاركة عدد من نجوم وصنّاع الإعلام في العالم العربي، إلى جانب كبار المديرين التنفيذيين في كبرى المؤسسات التلفزيونية وشركات الإنتاج في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبرز الجوائز الجديدة تجربة مؤسسة دبي للإعلام الواسعة في تقديم البرامج التي تمتاز بجودتها العالية، كما تعزز دورها في إثراء المشهد الإعلامي العربي، وتعكس مكانتها واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية في الإمارات والمنطقة.

وخلال الحفل، حصلت المؤسسة على جائزة «أفضل إنتاج للعام - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، وذلك عن برنامج «شارك تانك دبي» الذي يميز بفكرته المبتكرة، وإسهامه في تعزيز بيئة الأعمال بدبي، ودوره في رفع كفاءات رواد الأعمال الشباب، وتحفيزهم على دخول كل مجالات الاستثمار الاقتصادية، والاستفادة من حجم الفرص الحقيقية التي تقدمها لهم نخبة من كبار المستثمرين في المنطقة والعالم، ما يسهم في دعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، كما فازت أيضاً بجائزة «أفضل تكييف إقليمي عن صيغة أجنبية»، وذلك عن الجهود التي بذلتها «استوديوهات دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في إنتاج النسخة العربية من مسلسل «لانش بوكس»، المستلهم من المسلسل الأميركي (Good Girls) الذي حقق نجاحاً كبيراً على مستوى العالم.

وعبّرت رئيسة القنوات التلفزيونية والإذاعية، سارة الجرمن، عن اعتزاز مؤسسة دبي للإعلام بهذا الفوز، الذي يعكس حرصها على توفير بيئة إبداعية تسهم في إنتاج المحتوى الإعلامي المبتكر، وهو ما يتماشى مع توجهاتها الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج وصناعة المحتوى، وقالت: «تمثل جوائز (برودكاست برو) إضافة نوعية إلى سجل المؤسسة، حيث تعكس اهتمامها بالإبداع والتميز في صناعة المحتوى والبث الفضائي، كما تعد تتويجاً لفريق العمل وجهوده المبذولة في تقديم المحتوى والخدمات الإعلامية عبر قنوات المؤسسة التلفزيونية ومنصاتها الرقمية، ما يسهم في إثراء المشهد الإعلامي المحلي والعربي»، مؤكدة أن الجوائز تعكس ما تتمتع به مؤسسة دبي للإعلام من إمكانات تلبي احتياجات صناع المحتوى، وما تقدمه من مواد إعلامية تمتاز بتنوعها وتفردها.

يذكر أن جوائز اتحاد البث المباشر للشرق الأوسط، تتميز بالتزامها الموضوعية والشفافية، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تضمّ خبرات فنية متنوعة، لضمان تقييم متوازن ومنصف لأكثر المشاركين استحقاقاً.

سارة الجرمن:

. تمثل جوائز «برودكاست برو» إضافة نوعية إلى سجل المؤسسة، حيث تعكس اهتمامها بالإبداع والتميز في صناعة المحتوى والبث الفضائي.