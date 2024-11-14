عمرو دياب أمام محكمة جنح القاهرة آخر الشهر الجاري

في تطور جديد بقضية صفع المطرب المصري عمرو دياب لشاب أثناء غنائه في حفل زفاف، حددت محكمة جنح القاهرة الجديدة، نهاية شهر نوفمبر الجاري لبدء محاكمة الهضبة.

وكانت جهات التحقيق استمعت سابقا إلى أقوال الشاب سعد أسامة الذي تعرض للصفع على يد دياب فيما أكد الشاب خلال التحقيقات أنه أثناء التقاط صورة مع الفنان قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.

وتعود أحداث الواقعة إلى يونيو الماضي حين ضرب دياب أسامة أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.

من جانبه، ادعى محامي الفنان على الشاب لقيامه بقرصه ومضايقته خلال الحفل .

فيما انتشر فيديو الصفعة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات لدياب من جهة ودفاع عنه.

إذ اعتبر الكثيرون أن تصرف دياب غير مبرر، فيما رأى قلة أنها ردة فعل طبيعية على تعرضه للمضايقات من المعجبين.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها الهضبة في مشكلة مماثلة، إذ سبق أن طرد مهندس الصوت بطريقة "غير لبقة".

كما وصف سائقه بالحيوان في فبراير الماضي.

وقبل الوقائع الثلاث، ضرب دياب أحد حراسه الشخصيين خلال حفل عام 2018، بعد صعود أحد الحاضرين على المسرح لالتقاط صورة معه، حيث تدخل الحارس لمنعه من الوصول إليه لكن دياب أبعد الحارس عنه بسرعة وضربه أمام الجمهور.