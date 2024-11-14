«هوم غرون» يستكشف حياة أصحاب المواهب في دبي

شخصيات مبدعة تمتاز بتفرّد تجاربها، وثراء خبراتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والفنية وغيرها، ممن وجدوا في دبي أرضاً لتحقيق أحلامهم، وفرصة للنمو والانطلاق نحو العالم، تجتمع في برنامج «هوم غرون» (Homegrown) الذي تعرضه قناة «دبي ون» التابعة لـ«دبي للإعلام»، لتأخذ من خلاله المشاهدين في رحلة مميّزة لاستكشاف حياة المبدعين وروّاد الأعمال وأصحاب الأفكار النوعية، وإسهاماتهم في إثراء مشهد دبي النابض بالحياة، ليعكس البرنامج الجديد جهود المؤسسة الهادفة إلى إبراز روح دبي وجوهرها، وما تتمتع به من إمكانات جعلت منها وجهة جاذبة للعيش والترفيه والعمل، ومركزاً رائداً لصناعة المحتوى.

ويتفرد البرنامج الأسبوعي، الذي يقدمه الإعلامي عمر بطي، بنوعية حواراته وموضوعاته التي تضيء على تجارب روّاد الأعمال والمستثمرين وأصحاب المواهب والمبدعين الذين تمكنوا من إحداث نقلة نوعية في قطاعات التكنولوجيا، والتجزئة، والرياضة، وأسلوب الحياة، والأطعمة والمشروبات، وغيرها، ونجحوا في تأسيس أعمالهم وشركاتهم في دبي، والانطلاق منها نحو العالم، ما يعكس ريادة الإمارة ومكانتها على الخريطة العالمية، ويستضيف البرنامج في أولى حلقاته، المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة «ذا انترتينر» (The ENTERTAINER) و«ذا بينتون جروب» (The Benton Group)،

دونا بينتون، التي عُرِفت ببصمتها المؤثرة في مشهد المنطقة التجاري، وتمكنت من إحداث نقلة نوعية في مفهوم القيمة الحياتية من خلال عملها مع «ذا انترتينر» ومشروعاتها المستمرة، ما يجعل قصتها مثالاً على نوعية المحتوى الذي يتضمنه برنامج «هوم غرون» الهادف إلى تسليط الضوء على روح الابتكار التي يتميّز بها أصحاب المواهب المحلية، وإبراز قدراتهم وجهودهم في دعم الاقتصاد المحلي.

وأشار عمر بطي، الذي يتميّز بارتباطه العميق بدبي، وخبرته الغنية في فنون السرد القصصي، إلى أهمية برنامج «هوم غرون» ودوره في إبراز القصص الملهمة، وقال: «تحتضن دبي العديد من أصحاب المواهب والمفكرين المبدعين الذين يتميّزون بتجاربهم وإنجازاتهم النوعية التي أسهمت في إبراز دبي بأبهى صورها، حيث نسعى من خلال (هوم غرون) إلى الاحتفاء بإنجازاتهم وما حققوه من قفزات نوعية في حياتهم، إلى جانب إسهاماتهم في إثراء الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي»، وأضاف: «في الوقت الذي تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً رائداً للابتكار وريادة الأعمال، يطل برنامج (هوم غرون) ليسرد قصص العديد من الشخصيات التي أسهمت في إثراء مسيرة الإمارة، وتحقيق رؤاها وتطلعاتها بأن تكون واحدة من أفضل المدن الاقتصادية في العالم».

يذكر أن برنامج «هوم غرون» يبث أسبوعياً على شاشة قناة «دبي ون» كل يوم سبت، في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.