عمل فني من توقيع روبوت بـ 1.08 مليون دولار

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أن لوحة تمثل عالِم الرياضيات الإنجليزي آلان تورينغ، بيعت أمس، بسعر يتخطى مليون دولار، لتصبح أول عمل فني يصنعه إنسان آلي يُباع في مزاد.

العمل الذي ابتكره أول روبوت «فنان» واقعي للغاية في العالم حطم التوقعات، وبيع بسعر 1.08 مليون دولار، خلال مزاد عبر الإنترنت أجرته دار المزادات.

وقالت دار سوذبيز إن «سعر البيع القياسي الذي جرى تحقيقه لأول عمل فني من توقيع فنان روبوت شبيه الإنسان يُباع بالمزاد يمثل علامة فارقة في تاريخ الفن الحديث والمعاصر، ويعكس التقاطع المتزايد بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وسوق الفن العالمي».