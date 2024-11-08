دعوى قضائية ضد شركة طيران بسبب شطيرة باردة جداً

رفعت امرأة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة الطيران جيت بلو، قائلة إنها حصلت على شطيرة آيس كريم "باردة بشكل خطير" دون تحذيرها من ذلك.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أن الدعوى رفعت الأسبوع الماضي في محكمة منطقة نيويورك الشرقية من قبل امرأة من نيوجيرسي تدعى كارلا كوينونيز. وذكرت التقارير أن المرأة تطالب بحكم مالي ضد شركة الطيران بالإضافة إلى التكاليف القانونية. وتقول الدعوى إن كوينونيز تدعي أنها أصيبت "بضرر في الفم" عندما قضمت شطيرة الآيس كريم بالفراولة، والتي حصلت عليها "بدرجة حرارة أقل من المعقول أو الآمن للاستهلاك"، كما تقول إن عمال الخطوط الجوية لم "يحذروها من درجة الحرارة الباردة الخطيرة والحالة الصلبة لشطيرة الآيس كريم التي قُدمت لها". وكانت المرأة على متن رحلة من نيويورك إلى باريس، فرنسا، في 20 أغسطس عندما حصلت على الحلوى المجمدة.

ووفقا ل"ديلي ميل" فإن المرأة لا تزال تعاني من "إصابات جسدية شديدة ودائمة" من قضمة شطيرة الآيس كريم. كما ذكرت التقارير أنها أصيبت بكسر في جذر أحد القواطع الجانبية العلوية اليسرى. وتقول الدعوى القضائية إنه كان لا بد من خلع السن في إجراء طارئ في فرنسا، مما أدى ل "نفقات كبيرة للعلاج".

وذكرت مجلة People أن راكبة أخرى تقاضي الشركة ذاتها بعد انسكاب كوب شاي "ساخن بشكل خطير" عليها أثناء رحلة في مايو، مما أدى إلى حروق "شديدة".