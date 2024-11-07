بارون ترامب طالب جامعة عمره 18 عاماً.. كيف أعاد والده إلى البيت الأبيض ؟

كشفت تقارير إعلامية أن ابن دونالد ترامب الأصغر، بارون، 18 عاماً، كان له دور كبير في عودة والده إلى البيت الأبيض، عقب فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية، التي أجريت الثلاثاء.

ونشرت مجلة "تايم" تفاصيل الدور الذي لعبته برامج البودكاست التي خطط لها بارون في جذب ترامب لشريحة مهمة من الناخبين الأميركيين، وهم الشباب الذكور.

ومن المعروف أن هذه الفئة لا تعتمد بالأساس على وسائل الإعلام التقليدية، بل تستمد معظم أفكارها ومواقفها من المحتوى، الذي يجري تداوله في منصات البودكاست ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت حملة ترامب اهتمامها بشكل كبير نحو تلك القنوات لاستقطاب هذا الجمهور وإقناعه بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت للمرشح الجمهوري البالغ من العمر 78 عاما.

وذكرت "تايم": "حوارات البودكاست التي أجراها ترامب والتي ركزت على الشباب الذكور أصبحت استراتيجية أساسية لحملته الانتخابية غير العادية".

وتابعت: "هذه الفئة من الذكور تتفاعل مع السياسة في الغالب من خلال برامج البودكاست والصفحات الاجتماعية، إنها تقدر جرأة ترامب وقدرته على تحطيم الأعراف.. لقد كانت مخاطرة كبيرة من حملة ترامب على تركيز قدر كبير من الطاقة على هؤلاء الناخبين، الذين لا يهتمون كثيرا بالسياسة".

وبعد ترشح هاريس وظهورها في المناظرة، كان زخمها مرتفعا طوال شهر سبتمبر. وقال أحد كبار مساعدي ترامب حينها: "كان هناك الكثير من القلق الداخلي من أنها كانت خصما أقوى مما كنا ندرك".

وأوضحت مجلة "تايم": "حنيها عاد ترامب إلى شعاره: تسريع الوتيرة للفوز بأصوات الناخبين الشباب الذكور، وكلّف وايلز أليكس بروزويتز، وهو مستشار جمهوري يبلغ من العمر 27 عاما، بتقديم قائمة بشخصيات البودكاست الشهيرة عبر الإنترنت لإجراء مقابلات معها".

وأبرزت، نقلا عن أشخاص مطلعين، أن بروزويتز ودانييل ألفاريز، وهو مستشار كبير آخر لترامب وصلا في صباح اليوم التالي إلى منتجع ترامب ومعهما القائمة.

وقال بروزويتز: "لدي قائمة بالبودكاستات التي أردت أن أعرضها عليك". وتبرز المجلة أن ترامب قاطعه متسائلا: "هل تحدثت عن هذا الأمر مع بارون؟"، في إشارة إلى ابنه البالغ من العمر 18 عاما، فردّ عليه بالقول: "لا سيدي".

فقال ترامب: "اتصل ببارون وأطلعه على الأمر وأخبرني".

وخلال تواصله مع بارون، علم بروزويتز أن ابن ترامب الأصغر كان مغرما بشكل خاص بالمؤثر الشهير أدين روس، واتفقا على أن "هذا هو المكان الذي يجب أن يبدأ منه ترامب". وحينها، تضيف المجلة "كانت استراتيجية البودكاست قيد التنفيذ".

وفي أغسطس الماضي، ظهر ترامب في بودكاست روس، الذي انتشر على نطاق واسع، وحقق ملايين المشاهدات.

وقد تميزت الأسابيع التالية بسلسلة من المقابلات مع مقدمي البودكاستات الشبابية، مثل: لوغان بول، وثيو فون، وجو روغان. وقد اتخذت الحملة قرارا متعمدا بتجنب أغلب المقابلات الإعلامية التقليدية.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت"، فإن بارون هو طالب في جامعة نيويورك، يلعب دورا مهما في تشكيل استراتيجية والده الإعلامية.

وكشفت أن البودكاستات التي ظهر فيها دونالد ترامب كانت بتوصية من بارون، مضيفة أنها ساهمت في "مشاركة عالية من الشباب في الانتخابات".