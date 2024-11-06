هشم رأسه بـ"قالب طوب".. مقتل طفل على يد والده بدعوى تأديبه

شهدت احدى مدن محافظة المنوفية واقعة بشعة، حيث أقدم أب على قتل نجله بعد أن هشم رأسه عقابا له بسبب شكاوى الجيران.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أقدم الأب على ربط نجله بالحبال ثم قام بضربه ضرباً مبرحاً باستخدام "قالب طوب" و"جنزير حديدي" على رأسه عدة مرات، ما أدى إلى وفاته على الفور.

وسمع الجيران أصوات صراخ الابن وقاموا بإبلاغ السلطات الأمنية، حيث تبين مقتل الطفل 14 عاماً، الطالب بالصف الثالث الإعدادي وتهشم رأسه، فيما تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف للعرض على الطب الشرعي تحت تصرف النيابة العامة.

وبعد ضبط الأب المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى أنه كان يحاول تأديب نجله وتهذيب سلوكياته بعد الشكاوى المتكررة من الجيران، وأضاف أن الشكوى الأخيرة من الجيران كانت تفيد بقيام نجله بسرقة باب حديدي من سطح إحدى البنايات، الأمر الذي أغضبه فقرر ضرب نجله لتأديبه.

كما تبين أن الأب قام بضرب نجله بـ"قالب الطوب" الثقيل على رأسه عدة مرات حتى انكسر في يده، فقام بإحضار "قالب طوب" جديد لاستكمال عملية الضرب، حتى لفظ نجله أنفاسه الأخيرة.

من جانبها، قررت نيابة السادات بمحافظة المنوفية حبس الأب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.