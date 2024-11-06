بعد دفنها بأسبوعين..ناشطة على تيك توك تعلن وفاتها بنفسها لمتابعيها
فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهور الناشطة الأسترالية على تيك توك بيلا برادفورد في فيديو جديد، بعد أسبوعين من دفنها، لتعلن فيه وفاتها بعد معاناة مع سرطان العضلات.
وظهرت الفتاة التي توفيت في 15 أكتوبر الماضي عن 24 عاماً، في فيديو صوّرته في وقت سابق وطلبت بثه بعد وفاتها. ب
واعتادت المؤثرة الشهيرة نشر لقطات حول استعدادتها للخروج وملابسها المختلفة، وفي مقطع الفيديو الأخير ، أعربت بيلا برادفورد عن امتنانها لمتابعيها على دعمهم، وقالت: "أعاني من سرطان في المرحلة النهائية، ولسوء الحظ انتهت حياتي الآن وتوفيت. لكني أردت أن أصوّر مقطعاً أخيراً بعنوان استعد معي، لأني أحب ذلك، وأحب الموضة".
وتابعت "شكراً لكم على متابعتي في هذه الرحلة الممتعة، وآمل أن تتمكنوا من إلقاء نظرة على كل فيديوهاتي لتشعروا بالقليل من الفرح في يومكم إذا كنتم في حاجة إلى ذلك". قائلةً: "تذكر أنك تعيش كل يوم، وأنك تموت مرة واحدة فقط، لذا اجعل كل يوم له قيمته".
واختتمت بقولها: "شكراً جزيلاً لكم على هذه الرحلة الرائعة والممتعة. أتمنى لكم جميعاً حياة جميلة ومذهلة. أتمنى كل التوفيق لكل واحد منكم".
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