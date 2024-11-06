«الشارقة الدولي للكتاب».. «هكذا نبدأ» الرحلة 43 تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الـ43 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، حيث يجتمع أكثر من 2520 ناشراً من 112 دولة، ليقدموا على مدار 12 يوماً أكثر من 1357 فعالية متنوعة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الكتب والأعمال الأدبية تحت شعار «هكذا نبدأ». ويحتفي المعرض - الذي يقام برعاية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة - هذا العام بالمملكة المغربية ضيفَ شرف، احتفاءً بتراثها الثقافي الثري وإبداعات كتّابها ومفكريها، ليمنح الزوار فرصة للتعرف إلى تاريخ المغرب الغني وإرثه الحضاري المتنوع.

ويستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب نخبة من الكتاب والشعراء والمفكرين الإماراتيين، كما تشارك في البرنامج الثقافي مجموعة من الأدباء والفنانين العرب، وأمسية مع الموسيقار المصري عمر خيرت، كما يحيي الفنان الكويتي حمود الخضر أمسية غنائية، ويقدم المعرض هذا العام برنامجاً غنياً يتضمن 600 ورشة عمل تناسب جميع الفئات العمرية، تغطي مجموعة واسعة من المجالات، منها 465 ورشة للكبار والأطفال، بالإضافة إلى 135 ورشة خاصة بمرحلة الطفولة المبكرة، بهدف إثراء الخبرات العملية للمشاركين في مجالات التراث، الإعلام، ريادة الأعمال للصغار، التكنولوجيا، البيئة، الفنون، المهارات الحياتية، الكتابة القصصية.

وللمرة الأولى ينظم المعرض ورشاً متخصصة في كتابة أدب التشويق والإثارة (تتطلب التسجيل المسبق)، ليتيح للمشاركين فرصة للقاء نخبة من كبار المتخصصين في الكتابة الإبداعية من مختلف أرجاء الوطن العربي والعالم.

ويكرِّم المعرض الكاتبة والروائية الجزائرية، أحلام مستغانمي، بلقب «شخصية العام الثقافية»، تقديراً لإسهاماتها وإنجازاتها في الأدب العربي. كما يحتفي المعرض بنخبة من أعلام الأدب والفكر والفن، الذين توجت مسيرتهم بجوائز مرموقة على المستويين العربي والعالمي.

ويشارك في هذه الدورة 134 ضيفاً من 32 دولة، يشاركون في أكثر من 500 فعالية ثقافية، تشمل جلسات نقاشية وقراءات أدبية وورش عمل، وقصصاً ملهمة عن تجارب إبداعية متنوعة في عالم الكتابة والفن، وتضم قائمة المشاركين 49 ضيفاً عالمياً من 14 دولة، و45 ضيفاً عربياً من 17 دولة، إلى جانب 40 متحدثاً إماراتياً.

ويحتضن المعرض 105 عروض مسرحية وفنية وجوالة، من أبرزها مسرحية «ترينو» الثقافية، وتقدم الدورة الـ43 من المعرض لعشاق أدب المغامرات والتشويق «مهرجان الإثارة والتشويق»، وتحتفي دورة هذا العام من المعرض بالأدب والموسيقى في فعالية «معزوفات شعرية» ضمن «المقهى الثقافي»، ويشهد المعرض 47 فعالية للطهي الحي يقدمها 17 طاهياً من 13 دولة، وتشهد «منصة التواصل الاجتماعي» في المعرض فعاليات تعليمية وترفيهية للأطفال والشباب، لتعزيز مهاراتهم في التواصل الرقمي وصناعة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة مشاركتها ضيف شرف على فعاليات المعرض، تقدم المملكة المغربية برنامجاً ثقافياً غنياً يضم 107 فعاليات، بمشاركة 100 كاتب وأديب وناشر، تغطي مجالات ثقافية وفنية وأدبية، إضافة إلى 10 جلسات للطهي. ويتيح المعرض للجمهور استكشاف التراث المغربي عبر ندوات، وعروض مسرحية، وحلقات نقاشية، إلى جانب عرض 4000 عنوان من 22 دار نشر مغربية.

وخصصت المملكة لمشاركتها رواقاً مغربياً بمساحة 189 متراً مربعاً، لعرض المخطوطات والمقتنيات، كما يشمل البرنامج لقاءات حوارية مع شخصيات مغربية بارزة كالدكتور أحمد شوقي بنبين، ومحمد الأشعري، وعروضاً موسيقية مثل فن عيساوة وكناوة، إلى جانب ورش للأطفال حول الزخرفة والنسيج، وأمسيات شعرية وأدائية.