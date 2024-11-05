بالمجان للعائلات.. سوق مدينة جميرا يقدّم تجربة فنية بامتياز

يقدّم سوق مدينة جميرا للعائلات تجربة فنية تفاعلية بامتياز في المدرّج الخارجي بالسوق، إذ سيحظى الأهالي والأطفال ابتداءً من الغد بفرصة الاستمتاع بمجموعة من الفعاليات وورش العمل، التي تجمع بين السرد القصصي والتجارب الفنية التفاعلية.

ومن أبرز الفعاليات معرض قصص فنية ملهمة، إذ يمكن للزوّار التجوّل في أرجاء المعرض الذي يلقي الضوء ضمن إطار زمني متسلسل على حقب وحركات فنية رئيسة بأسلوب مرئي، في تجربة تعيد إحياء تاريخ الفنّ وتلهم الزوّار على الإبداع.

ويمكن للأهالي والأطفال المشاركة في ورش عمل تطبيقية تهدف إلى إعداد الأعمال الفنية معاً، بما يسهم في التحفيز على الإبداع، وتعزيز سُبُل التواصل.

كما يمكن للزوّار المشاركة في إعداد أعمال جدارية هندسية تنبض بالحياة باستخدام فنّ المسامير والخيوط، لتصميم أنماط مبتكرة تسهم في تعزيز مهارات الأفراد وتحفيزهم على الإبداع معاً.

يُشار إلى أن الأنشطة التي تنظم في المدرّج الخارجي بسوق مدينة جميرا تستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، وتشرف على الورش الفنانة والمصمّمة المقيمة في دبي، منى فارس، التي تسعى لتشجيع الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين أربعة و12 عاماً على معرفة المزيد عن مختلف الحركات الفنية وتقنيات الرسم، ضمن أجواء ممتعة مملوءة بالمرح والابتكار. وتهدف هذه الجلسات إلى تحفيز التفكير الإبداعي وتوفير تجربة استثنائية تعزّز الروابط بين الأهالي والأطفال، عبر التواصل مع بعضهم بعضاً، والاستمتاع بالتعبير عن مشاعرهم بأساليب فنية مبتكرة.

يُذكر أن منى فارس هي من الفنانين الثمانية الذين تزيّن أعمالهم الجدارية جدران سوق مدينة جميرا، ومن أبرز أعمالها «الليل والنهار» و«انعكاس».

. 10 الجاري تختتم الأنشطة التي تنظم في المدرّج الخارجي بسوق مدينة جميرا.